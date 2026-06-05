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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 05/06/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a sexta-feira de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

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Publicado em 05 de Junho de 2026 às 08:55

O dia será marcado por transformações, aprendizados e oportunidades de crescimento para os nativos (Imagem: vetre | Shutterstock)
O dia será marcado por transformações, aprendizados e oportunidades de crescimento para os nativos Crédito: Imagem: vetre | Shutterstock
A sexta-feira trará uma energia de encerramentos e novos começos, ressaltando a importância de tomar decisões com maturidade. Algumas cartas do tarot mostram oportunidades para crescer, fortalecer relacionamentos e conquistar estabilidade, enquanto outras pedem desapego, reflexão e coragem para seguir em frente. O dia favorecerá quem conseguir transformar desafios em aprendizado e olhar para o futuro com mais confiança.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 10 de Espadas

Na carreira do ariano, um ciclo chegará ao fim, permitindo reorganizar as prioridades e encontrar novos caminhos (Imagem: juliawhite | Shutterstock)
Na carreira do ariano, um ciclo chegará ao fim, permitindo reorganizar as prioridades e encontrar novos caminhos Crédito: Imagem: juliawhite | Shutterstock
Segundo a carta “10 de Espadas”, o dia poderá marcar o encerramento de uma situação que já vinha causando desgaste emocional ou preocupação excessiva. No amor, será importante aceitar aquilo que não pode mais ser mudado e abrir espaço para novas possibilidades . Na carreira, um ciclo chegará ao fim, permitindo que você reorganize suas prioridades e encontre novos caminhos. A saúde pedirá mais atenção ao descanso e à recuperação das energias. Entre amigos, o apoio de pessoas queridas ajudará você a enxergar que todo final também pode representar um recomeço.

Touro — Pajem de Copas

O taurino estará com a sensibilidade em alta e em busca de novas emoções e experiências (Imagem: juliawhite | Shutterstock)
O taurino estará com a sensibilidade em alta e em busca de novas emoções e experiências Crédito: Imagem: juliawhite | Shutterstock
A carta “Pajem de Copas” indica que a sensibilidade estará em alta e o coração tenderá a se abrir para novas emoções e experiências. No amor, mensagens, flertes ou demonstrações de carinho poderão deixar o dia mais leve e agradável. Na carreira, ideias criativas e uma postura receptiva favorecerão novas oportunidades. A saúde emocional melhorará quando você permitir que seus sentimentos sejam expressos de forma natural. Entre amigos, haverá espaço para conversas sinceras e momentos de diversão.

Gêmeos — O Imperador

O geminiano estará em busca de segurança e estabilidade no amor (Imagem: juliawhite | Shutterstock)
O geminiano estará em busca de segurança e estabilidade no amor Crédito: Imagem: juliawhite | Shutterstock
Conforme a carta “O Imperador”, o dia favorecerá a organização, a disciplina e a capacidade de assumir o controle das situações. No amor, você tenderá a buscar mais segurança e estabilidade, evitando jogos emocionais ou incertezas. Na carreira, sua postura firme poderá render reconhecimento e fortalecer sua liderança. A saúde melhorará quando você criar uma rotina mais equilibrada e respeitar os seus limites. Entre amigos, sua opinião será valorizada e poderá servir de orientação para alguém próximo.

Câncer — Pajem de Paus

O canceriano viverá um dia de entusiasmo e descobertas (Imagem: juliawhite | Shutterstock)
O canceriano viverá um dia de entusiasmo e descobertas Crédito: Imagem: juliawhite | Shutterstock
Segundo a carta “Pajem de Paus”, a energia do dia favorecerá entusiasmo, novidades e vontade de explorar novos caminhos. No amor, uma conversa inesperada ou uma nova conexão poderá movimentar suas emoções. Na carreira, projetos recentes ganharão força e despertarão sua criatividade. A saúde melhorará quando você encontrar atividades que renovem seu ânimo e sua motivação. Entre amigos, convites e encontros espontâneos prometem momentos agradáveis.

Leão — Rainha de Espadas

A sinceridade e a clareza ajudarão o leonino a fortalecer relações importantes (Imagem: juliawhite | Shutterstock)
A sinceridade e a clareza ajudarão o leonino a fortalecer relações importantes Crédito: Imagem: juliawhite | Shutterstock
A carta “Rainha de Espadas” pede clareza, objetividade e sinceridade em suas relações e decisões. No amor, será importante falar o que sente sem rodeios, mas também sem perder a sensibilidade. Na carreira, sua inteligência e capacidade de análise ajudarão a resolver questões importantes. A saúde emocional melhorará quando você evitar alimentar pensamentos negativos ou preocupações excessivas. Entre amigos, conversas honestas fortalecerão laços verdadeiros.

Virgem — Ás de Paus

O virginiano estará com uma energia contagiante e atrairá boas companhias (Imagem: juliawhite | Shutterstock)
O virginiano estará com uma energia contagiante e atrairá boas companhias Crédito: Imagem: juliawhite | Shutterstock
A carta “Ás de Paus” mostra que o dia trará uma energia de renovação e iniciativa, favorecendo novos projetos e mudanças positivas. No amor, a paixão poderá ser reacendida por meio de atitudes espontâneas e momentos de maior proximidade. Na carreira, oportunidades promissoras surgirão para quem estiver disposto a agir com coragem. A saúde ganhará mais vitalidade e disposição para enfrentar desafios. Entre amigos, sua energia contagiante atrairá boas companhias e novas experiências.

Libra — Rei de Ouros

O libriano estará focado nos objetivos de longo prazo (Imagem: juliawhite | Shutterstock)
O libriano estará focado nos objetivos de longo prazo Crédito: Imagem: juliawhite | Shutterstock
Conforme a carta “Rei de Ouros”, o dia favorecerá a estabilidade, a maturidade e o foco nos objetivos de longo prazo. No amor, você tenderá a valorizar relações sólidas, baseadas em confiança e compromisso. Na carreira , sua dedicação poderá trazer reconhecimento, crescimento financeiro ou novas responsabilidades. A saúde melhorará quando você mantiver uma rotina equilibrada e organizada. Entre amigos, sua generosidade e senso prático serão muito apreciados.

Escorpião — 4 de Copas

O escorpiano precisará enxergar com mais atenção as oportunidades que surgirão ao seu redor (Imagem: juliawhite | Shutterstock)
O escorpiano precisará enxergar com mais atenção as oportunidades que surgirão ao seu redor Crédito: Imagem: juliawhite | Shutterstock
A carta “4 de Copas” sugere um dia de reflexão e a necessidade de observar melhor as oportunidades ao seu redor. No amor, talvez você esteja focando demais o que falta e deixando de valorizar o que já possui. Na carreira, novas possibilidades poderão surgir, mas será preciso estar atento para não as ignorar. A saúde emocional melhorará quando você praticar a gratidão e reduzir expectativas excessivas. Entre amigos, alguém poderá oferecer apoio ou uma perspectiva importante.

Sagitário — Rei de Espadas

O sagitariano tomará decisões mais conscientes e agirá com estratégia (Imagem: juliawhite | Shutterstock)
O sagitariano tomará decisões mais conscientes e agirá com estratégia Crédito: Imagem: juliawhite | Shutterstock
Conforme a carta “Rei de Espadas”, o dia favorecerá decisões conscientes, planejamento e clareza mental. No amor, conversas francas ajudarão a esclarecer dúvidas e fortalecer vínculos. Na carreira, sua capacidade de raciocínio e estratégia será fundamental para lidar com desafios e oportunidades. A saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre razão e emoção. Entre amigos, sua sinceridade será valorizada, desde que seja usada com sensibilidade.

Capricórnio — 2 de Copas

O capricorniano fortalecerá laços e encontrará apoio nas relações mais próximas (Imagem: juliawhite | Shutterstock)
O capricorniano fortalecerá laços e encontrará apoio nas relações mais próximas Crédito: Imagem: juliawhite | Shutterstock
A carta “2 de Copas” mostra que as relações ocuparão lugar de destaque e o dia favorecerá aproximações importantes. No amor, haverá mais cumplicidade, diálogo e a possibilidade de fortalecer os laços afetivos. Na carreira, parcerias e alianças poderão gerar excelentes resultados. A saúde emocional melhorará quando você compartilhar suas alegrias e preocupações com pessoas de confiança. Entre amigos, reencontros e momentos especiais prometem aquecer o coração.

Aquário — 2 de Espadas

O aquariano terá a chance de esclarecer dúvidas e enfrentar decisões importantes (Imagem: juliawhite | Shutterstock)
O aquariano terá a chance de esclarecer dúvidas e enfrentar decisões importantes Crédito: Imagem: juliawhite | Shutterstock
A carta “2 de Espadas” mostra que algumas decisões podem estar sendo adiadas por medo de errar ou enfrentar a realidade. No amor, será importante ouvir seu coração sem ignorar os fatos. Na carreira, uma escolha importante poderá exigir mais objetividade e menos indecisão. A saúde emocional melhorará quando você enfrentar questões pendentes em vez de evitá-las. Entre amigos, uma conversa sincera poderá ajudar a trazer clareza.

Peixes — A Morte

O pisciano passará por transformações profundas e encerramentos de ciclos (Imagem: juliawhite | Shutterstock)
O pisciano passará por transformações profundas e encerramentos de ciclos Crédito: Imagem: juliawhite | Shutterstock
Segundo a carta “A Morte”, o dia marcará transformações profundas e o encerramento de ciclos que já cumpriram sua função. No amor, mudanças poderão abrir espaço para relações mais alinhadas com quem você é hoje. Na carreira, será necessário desapegar de velhos padrões para permitir crescimento e renovação. A saúde emocional melhorará quando você aceitar que algumas mudanças são inevitáveis e necessárias. Entre amigos, novas conexões poderão surgir à medida que outras perdem naturalmente a importância.

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