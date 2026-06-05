Gengiva sangrando, mas sem dor? Saiba por que esse sinal silencioso merece atenção

Ver sangue na escova de dentes ou no fio dental é algo comum para muita gente, mas isso não deve ser tratado como parte habitual da rotina. Segundo a periodontista Cristina Miura, esse sinal pode ser um alerta importante para a saúde bucal.





De acordo com a especialista, o sangramento gengival costuma aparecer quando há inflamação na região. “As gengivas sempre sangram quando estão inflamadas, mesmo que não exista dor, que não tenha nenhum outro sintoma. Nenhum sangramento gengival é normal”, afirma.





A falta de dor pode confundir. Muitas pessoas associam o problema na boca a incômodo forte, mas a gengiva pode dar sinais antes de um quadro mais evidente. Entre eles, está justamente o sangue que aparece durante a higiene bucal diária.





O que pode estar por trás do sangramento





Segundo Cristina Miura, o sangramento não surge sem motivo e isso costuma acontecer pelo acúmulo de placa bacteriana na região da gengiva, que irrita os tecidos e provoca inflamação.





Além da placa bacteriana, alguns fatores podem agravar esse quadro, como adolescência, gravidez, perimenopausa e uso de alguns contraceptivos. Nessas situações, a vascularização da gengiva pode aumentar, o que favorece o sangramento. Ainda assim, a dentista ressalta que esse processo tem como base a ação bacteriana.





Em outras palavras, o fato de o sangramento aparecer em uma fase hormonal específica não significa que ele deva ser ignorado.