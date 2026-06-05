Gengiva sangrando, mas sem dor? Saiba por que esse sinal silencioso merece atenção

Ver sangue na escova de dentes ou no fio dental é algo comum para muita gente, mas isso não deve ser tratado como parte habitual da rotina. Segundo a periodontista Cristina Miura, esse sinal pode ser um alerta importante para a saúde bucal.
De acordo com a especialista, o sangramento gengival costuma aparecer quando há inflamação na região. “As gengivas sempre sangram quando estão inflamadas, mesmo que não exista dor, que não tenha nenhum outro sintoma. Nenhum sangramento gengival é normal”, afirma.
A falta de dor pode confundir. Muitas pessoas associam o problema na boca a incômodo forte, mas a gengiva pode dar sinais antes de um quadro mais evidente. Entre eles, está justamente o sangue que aparece durante a higiene bucal diária.
O que pode estar por trás do sangramento
Segundo Cristina Miura, o sangramento não surge sem motivo e isso costuma acontecer pelo acúmulo de placa bacteriana na região da gengiva, que irrita os tecidos e provoca inflamação.
Além da placa bacteriana, alguns fatores podem agravar esse quadro, como adolescência, gravidez, perimenopausa e uso de alguns contraceptivos. Nessas situações, a vascularização da gengiva pode aumentar, o que favorece o sangramento. Ainda assim, a dentista ressalta que esse processo tem como base a ação bacteriana.
Em outras palavras, o fato de o sangramento aparecer em uma fase hormonal específica não significa que ele deva ser ignorado.
5 sinais de que o sangramento pode indicar inflamação
Sangue ao escovar os dentes ou passar fio dental
Esse costuma ser o primeiro sinal percebido e é um indicativo clássico de que há inflamação na região, mesmo quando não existe dor.
Gengiva avermelhada ou inchada
Mudanças na aparência da gengiva, como vermelhidão, aumento de volume ou sensibilidade ao toque, podem indicar que o tecido está reagindo a um processo inflamatório.
Mau hálito que não melhora com higiene bucal
Quando o mau hálito persiste mesmo com escovação adequada e uso de fio dental, vale investigar. Em alguns casos, ele pode estar ligado à presença de inflamação gengival.
Sensação de mobilidade nos dentes
Perceber que um dente parece menos firme ou levemente “solto” pode ser um sinal de comprometimento dos tecidos que dão sustentação à dentição.
Desconforto ao mastigar alimentos mais duros
Incômodo ou sensibilidade durante a mastigação, especialmente quando associado a sangramento ou inchaço, pode indicar que algo não está funcionando bem na saúde gengival.
Uma dúvida comum de quem percebe esse tipo de sinal é se o quadro já vai exigir um procedimento mais invasivo. Segundo a dentista, quando o problema recebe avaliação cedo, muitas vezes é possível controlar a inflamação sem cirurgia.
O ponto, de acordo com ela, é não adiar a busca por atendimento. Quanto mais cedo o paciente procura avaliação, maior a chance de um tratamento mais simples. A orientação é não esperar a dor para agir. Como o sangramento pode aparecer sem outros sintomas no começo, muitos demoram para buscar ajuda e só percebem que há um problema depois de algum tempo.