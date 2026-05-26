Surto de Ebola: há riscos para o Brasil? Especialistas respondem

O Ebola é uma doença infecciosa grave causada por um vírus de alta letalidade e potencial de disseminação em surtos. Identificada pela primeira vez em 1976, na região do rio Ebola, na atual República Democrática do Congo.





A infectologista Luana Araújo, da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), explica que o vírus age no corpo através do ataque direto principalmente aos vasos sanguíneos, o que leva a hemorragias. "Podem ser percebidas de uma maneira mais discreta inicialmente, mas que podem evoluir para hemorragias maciças, principalmente no sistema gastrointestinal. Também há envolvimento cardíaco, renal, pulmonar, neurológico e hepático".





A doença se manifesta inicialmente como um conjunto de sinais e sintomas inespecífico, como febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor de garganta, cansaço intenso. "O problema é que ela progride nos seus casos graves e, a depender do ebola vírus, envolvem vômitos, diarreia, dor abdominal, falta de fome, causando comprometimento de função renal, função hepática", diz Luana Araújo.





A infectologista Ana Carolina D'ettorres, da Unimed Vitória, diz que período de incubação (período em que se está infectado, porém ainda não manifesta sintomas) varia de 2 a 21 dias. "Os primeiros sintomas são inespecíficos, como febre alta, cefaleia intensa, dores musculares e articulares, fraqueza. Com a progressão, surgem náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal e, nos casos mais graves, sangramentos. O quadro pode evoluir rapidamente para falência de múltiplos órgãos".





O vírus entra pelas mucosas ou por feridas na pele e tem uma alta capacidade de se replicar e desativar as defesas imunológicas iniciais do organismo. "Ele infecta células do sistema imune, se dissemina pelo sangue e desencadeia uma tempestade inflamatória sistêmica. Isso leva a disfunção vascular, aumento da permeabilidade dos vasos e, nos casos mais graves, coagulopatia e hemorragia. É essa combinação que explica as altas taxas de letalidade", diz a médica.





A infectologista explica que a contrário da doença pelo vírus Ebola cepa Zaire, não existe vacina licenciada nem terapêutica específica contra o Bundibugyo, embora o suporte clínico precoce seja fundamental e salve vidas. "Esse é justamente um dos fatores que tornaram o surto atual tão preocupante. A OMS declarou a emergência internacional motivada, entre outros fatores, pelo elevado número de casos e mortes já registrados e pelo fato de a espécie Bundibugyo não contar com vacinas ou terapias disponíveis", diz Ana Carolina D'ettorres.





A infectologista Polyana Gitirana, do Hospital Vitória Apart, conta que o vírus pode causar uma doença com manifestação típicamente gastro intestinal, mas atualmente há manifestações sistêmicas importantes como febre. "O paciente pode ter vômito, diarreia, pode ter cefaleia e o que a gente mais teme é a doença febril hemorrágica, que é a doença com risco de letalidade".



