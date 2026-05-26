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Investigação

Guarda da Serra é condenado por repassar armas e drogas apreendidas a facção

Lucas Lima de Souza recebeu pena de 8 anos e 11 meses e deve perder o cargo após investigação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco)

Publicado em 26 de Maio de 2026 às 08:59

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

26 mai 2026 às 08:59
Operação na Serra e em Colatina ocorreu em abril de 2025
Operação na Serra e em Colatina ocorreu em abril de 2025 Crédito: Divulgação | PF

Um agente da Guarda Municipal da Serra, identificado como Lucas Lima de Souza, foi condenado a 8 anos e 11 meses de prisão por repassar armas e drogas apreendidas a uma facção criminosa que atua principalmente em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo


Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, investigações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco) apontaram que o agente deixava de registrar oficialmente as apreensões e desviava o material para integrantes da “Tropa do Urso”, grupo ligado ao Comando Vermelho. 


O guarda passou a ser investigado após uma operação deflagrada em abril do ano passado contra a organização criminosa. A partir das provas reunidas, os investigadores identificaram a ligação dele com dois suspeitos de envolvimento com o tráfico: Douglas Deolindo de Souza e Bryan Lyrio Deolindo.


Bryan, apontado como chefe da “Tropa do Urso”, está foragido e é considerado um dos criminosos mais procurados do Estado.


Lucas já estava preso preventivamente e foi condenado por associação para o tráfico e corrupção passiva. A Justiça também determinou a perda do cargo público.


Durante as audiências, o agente negou envolvimento com o tráfico de drogas. A reportagem de A Gazeta não localizou a defesa. O espaço segue aberto para manifestações.

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