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Tráfico

Braço financeiro da "Tropa do Urso" preso em operação na Serra

Douglas Deolindo de Souza é primo da principal liderança do grupo criminoso que atua em Colatina; a prisão em flagrante ocorreu em sua casa

Publicado em 23 de Abril de 2025 às 17:46

Públicado em 

23 abr 2025 às 17:46
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes

Operação na Serra e em Colatina tem coordenação da PF e apoio da PM e PC
Crédito: Divulgação/Ficco-ES
Um dos braços financeiros da Tropa do Urso, organização criminosa que atua em Colatina, Noroeste do Estado, e cidades vizinhas, foi preso na manhã desta quarta-feira (23), durante a realização da Operação Wyoming. Douglas Deolindo de Souza foi localizado na Serra. Foi detido em flagrante por terem localizado na casa dele drogas e munição.
Ele é apontado como a porta de entrada do dinheiro do grupo criminoso, fazendo a  ligação dos pontos de venda de drogas em Colatina com o seu primo, Bryan Lyrio Deolindo, a principal liderança da Tropa do Urso e que se encontra foragido no Rio de Janeiro.
Era ele quem recebia o dinheiro da comercialização das drogas e enviava  para o primo em solo carioca, como explica o delegado Deverly Pereira Junior, titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina.

Operação

A Operação Wyoming foi realizada na manhã desta quarta-feira (23), com o objetivo de desarticular organização criminosa com traficantes ligados à Tropa do Urso, em Colatina, que conta com integrantes do Comando Vermelho.
Segundo o delegado Deverly, a operação foi concluída com o cumprimento de 11 dos 16 mandados de prisão expedidos: seis contra pessoas já estavam presas por outros motivos e outros cinco contra criminosos localizados por equipes que atuaram na operação, em Colatina – onde também ocorreram outras duas prisões em flagrante.
Na Serra ocorreu uma prisão em flagrante durante a ação, que foi a de Douglas Deolindo de Souza. "A Tropa do Urso tem atuado em Colatina e em cidades vizinhas. Foi um resultado em flagrante, apreendemos droga, celulares, munições. O objetivo está sendo atingido: identificar todas as pessoas com participação na organização criminosa, que estamos investigando há pelo menos dois anos", disse
Segundo a Polícia Federal, foi constatado que os principais líderes do tráfico da organização criminosa atuante principalmente em Colatina possuem ligação estreita com a 'Tropa do Urso', do Rio de Janeiro, e que obedecem inclusive a ordens encaminhadas diretamente do Complexo da Maré (RJ) para a gestão do tráfico de drogas na cidade do Noroeste capixaba.
A Operação Wyoming foi realizada pelas equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco-ES), da Polícia Civil e da Polícia Militar que atuam em Colatina, e Ministério Público do Espírito Santo (MPES).

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Vilmara Fernandes

E jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi reporter nas editorias de Politica, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como reporter especial com foco em materias investigativas em diversas areas.

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