Braço financeiro da "Tropa do Urso" preso em operação na Serra

Um dos braços financeiros da Tropa do Urso, organização criminosa que atua em Colatina, Noroeste do Estado, e cidades vizinhas, foi preso na manhã desta quarta-feira (23), durante a realização da Operação Wyoming
. Douglas Deolindo de Souza foi localizado na Serra. Foi detido em flagrante por terem localizado na casa dele drogas e munição.
Era ele quem recebia o dinheiro da comercialização das drogas e enviava para o primo em solo carioca, como explica o delegado Deverly Pereira Junior, titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina.
Segundo o delegado Deverly, a operação foi concluída com o cumprimento de 11 dos 16 mandados de prisão expedidos: seis contra pessoas já estavam presas por outros motivos e outros cinco contra criminosos localizados por equipes que atuaram na operação, em Colatina – onde também ocorreram outras duas prisões em flagrante.
Na Serra ocorreu uma prisão em flagrante durante a ação, que foi a de Douglas Deolindo de Souza. "A Tropa do Urso tem atuado em Colatina e em cidades vizinhas.
Foi um resultado em flagrante, apreendemos droga, celulares, munições. O objetivo está sendo atingido: identificar todas as pessoas com participação na organização criminosa, que estamos investigando há pelo menos dois anos", disse
A Operação Wyoming foi realizada pelas equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco-ES), da Polícia Civil e da Polícia Militar que atuam em Colatina, e Ministério Público do Espírito Santo (MPES).