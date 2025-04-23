Braço financeiro da "Tropa do Urso" preso em operação na Serra

Crédito: Divulgação/Ficco-ES

Um dos braços financeiros da Tropa do Urso, organização criminosa que atua em Colatina, Noroeste do Estado, e cidades vizinhas, foi preso na manhã desta quarta-feira (23), durante a realização da Operação Wyoming . Douglas Deolindo de Souza foi localizado na Serra. Foi detido em flagrante por terem localizado na casa dele drogas e munição.

Ele é apontado como a porta de entrada do dinheiro do grupo criminoso, fazendo a ligação dos pontos de venda de drogas em Colatina com o seu primo, Bryan Lyrio Deolindo, a principal liderança da Tropa do Urso e que se encontra foragido no Rio de Janeiro.

Era ele quem recebia o dinheiro da comercialização das drogas e enviava para o primo em solo carioca, como explica o delegado Deverly Pereira Junior, titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina.

Operação

Segundo o delegado Deverly, a operação foi concluída com o cumprimento de 11 dos 16 mandados de prisão expedidos: seis contra pessoas já estavam presas por outros motivos e outros cinco contra criminosos localizados por equipes que atuaram na operação, em Colatina – onde também ocorreram outras duas prisões em flagrante.

Na Serra ocorreu uma prisão em flagrante durante a ação, que foi a de Douglas Deolindo de Souza. " A Tropa do Urso tem atuado em Colatina e em cidades vizinhas. Foi um resultado em flagrante, apreendemos droga, celulares, munições. O objetivo está sendo atingido: identificar todas as pessoas com participação na organização criminosa, que estamos investigando há pelo menos dois anos", disse

Segundo a Polícia Federal, foi constatado que os principais líderes do tráfico da organização criminosa atuante principalmente em Colatina possuem ligação estreita com a 'Tropa do Urso', do Rio de Janeiro , e que obedecem inclusive a ordens encaminhadas diretamente do Complexo da Maré (RJ) para a gestão do tráfico de drogas na cidade do Noroeste capixaba.