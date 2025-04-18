Pai que jogou filhas de ponte na Serra pede prisão menos rigorosa

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Wilson da Conceição Barbosa, 51 anos, que tinha o apelido de "Peixe Podre", foi condenado a 36 anos de prisão em maio de 2012, pelas mortes de Luciene Conceição Barbosa, 4, e Luciana Fortes Barbosa,2.

Ele já cumpriu quase 17 anos, prazo maior do que o decorrido desde o crime, mas é um tempo conquistado com a chamada remição (diminuição) de pena, obtida por meio de trabalho, estudo ou leitura.

O período em que esteve em regime fechado deu a Wilson, segundo o previsto na legislação penal, o direito de pleitear a ida para o novo regime, o semiaberto. Foi o que fez, mas a solicitação foi negada no dia 17 de março deste ano. Não foi aprovado no exame criminológico, exigido para a mudança de regime. A conclusão foi de “inaptidão de progressão” e o pedido foi indeferido.

Wilson permanece detido na Penitenciária de Segurança Média 1 (PSME1), em Viana.

Relembre o caso

O crime aconteceu no dia 13 de abril de 2010. As meninas Luciene Conceição Barbosa, 4, e Luciana Fortes Barbosa,2, foram jogadas da ponte de Nova Almeida, na Serra. Elas caíram no rio Reis Magos, sendo arrastadas pela força da água e morreram afogadas. Os corpos foram encontrados pela equipe de resgate somente no outro dia.

O pedreiro confessou o assassinato e alegou que matou as crianças por não aceitar o fim do relacionamento com a mãe delas. Wilson foi agredido por populares que presenciaram o crime, mas foi levado pela polícia antes que fosse linchado. À Justiça ele relatou que não se lembrava do crime.