PM é mantido preso após suspeita de agressão e tentativa de destruir provas no ES

Preso durante a Operação Farda Oculta por suspeita de receber dinheiro do tráfico de drogas, o policial militar Iago Rudio teve a prisão mantida após a Justiça converter o flagrante em preventiva. A decisão atende a um pedido do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e considerou que ele teria agredido policiais civis e tentado destruir provas ao arremessar o próprio celular em um lago, o que indica risco à investigação.





A audiência de custódia foi realizada no sábado (23). Na decisão, o juiz avaliou que a conduta do policial representa risco à ordem pública e pode comprometer a instrução criminal, especialmente pela possibilidade de destruição de provas e eventual fuga.





De acordo com as investigações da Polícia Civil, Iago é suspeito de receber dinheiro do tráfico para beneficiar uma facção criminosa que atua em municípios das regiões Serrana e Noroeste do Espírito Santo, como São Roque do Canaã, Santa Teresa, Itarana e Itaguaçu.

O policial foi preso na última quinta-feira (21), durante a operação realizada em São Roque do Canaã.





A defesa de Iago solicitou que a Corregedoria da Polícia Civil apure possíveis agressões sofridas por ele no momento da prisão. O pedido foi aceito e será investigado.