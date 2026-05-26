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Festa em Guaçuí

Último ex-pracinha da FEB no ES, Agostinho celebra 103 anos com homenagem

Ex-combatente da Segunda Guerra, Agostinho Ferreira da Silva recebeu tributo com banda militar e cerimônia na porta de casa, em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo

Publicado em 26 de Maio de 2026 às 10:27

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 mai 2026 às 10:27

A semana começou marcada por emoção para a família de Agostinho Ferreira da Silva, em Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Último ex-pracinha da Força Expedicionária Brasileira (FEB) no Estado, o ex-combatente foi homenageado pelos 103 anos de vida, completados no último domingo (24).


A celebração ocorreu na segunda-feira (25), em frente à casa do aniversariante. Ele se emocionou ao receber a Banda de Música do 38º Batalhão de Infantaria e representantes capixabas da FEB. A cerimônia foi conduzida pelo chefe de instrução do Tiro de Guerra, subtenente Jandovi da Silva Fernandes.

Último ex-pracinha da FEB no ES, Sr. Agostinho é homenageado ao celebrar 103 anos
Último ex-pracinha da FEB no ES, Sr. Agostinho é homenageado ao celebrar 103 anos Prefeitura de Guaçuí

A programação também incluiu a comemoração pelo Dia da Infantaria. Durante a solenidade, autoridades, militares, veteranos e familiares prestaram homenagens ao ex-combatente.


“O senhor Agostinho representa o melhor que existe em nossa nação: o patriotismo incondicional, a coragem inabalável e a dignidade que atravessa gerações. Sua história é um legado vivo que emociona, inspira e enobrece todos nós”, afirmou o subtenente Fernandes.


Natural de Guaçuí, Agostinho integrou o 1º Regimento de Infantaria e, durante a Segunda Guerra Mundial, participou, em 1944, da tomada de Monte Castelo, na Itália.

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