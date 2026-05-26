Último ex-pracinha da FEB no ES, Agostinho celebra 103 anos com homenagem

A semana começou marcada por emoção para a família de Agostinho Ferreira da Silva, em Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Último ex-pracinha da Força Expedicionária Brasileira (FEB) no Estado, o ex-combatente foi homenageado pelos 103 anos de vida, completados no último domingo (24).





A celebração ocorreu na segunda-feira (25), em frente à casa do aniversariante. Ele se emocionou ao receber a Banda de Música do 38º Batalhão de Infantaria e representantes capixabas da FEB. A cerimônia foi conduzida pelo chefe de instrução do Tiro de Guerra, subtenente Jandovi da Silva Fernandes.