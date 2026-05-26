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Em Flexal II

Jovem é preso com “combos” de drogas em bairro marcado por chacina em Cariacica

Publicado em

26 mai 2026 às 11:06

Uma apreensão fora do comum chamou a atenção da Polícia Militar: um jovem de 19 anos, identificado como Victor Barcellos da Silva, foi preso após ser encontrado com “combos” de drogas embalados com rótulos da facção Terceiro Comando Puro (TCP). O caso aconteceu na última segunda-feira (25), no bairro Flexal II, em Cariacica, região que vive clima de tensão após uma chacina registrada no último sábado (23)


Segundo a Polícia Militar, o suspeito demonstrou nervosismo ao perceber a presença da viatura e tentou fugir por um beco, mas foi alcançado. “O desfecho da abordagem revelou uma surpreendente e peculiar estratégia de logística do crime organizado: além de carregar uma bolsa com 13 pedaços de maconha, 24 pinos de cocaína, 43 pedras de crack e R$ 67, os entorpecentes estavam devidamente embalados e organizados em ‘combos’”, informou a corporação. 


Victor foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Em seguida, ele foi levado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.  

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Julia Affonso

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Julia Affonso
Susto

Incêndio atinge casa em Castelo após vazamento em botija de gás

Publicado em 26/05/2026 às 12:23
Chamas atingem cozinha e telhado de casa na zona rural de Castelo
Chamas atingiram cozinha e telhado de casa na zona rural de Castelo Divulgação | Corpo de Bombeiros

Um incêndio em uma residência na localidade de Quilombo, na zona rural de Castelo, no Sul do Espírito Santo, foi registrado na noite de segunda-feira (25). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas saíam da uma válvula de escape de uma botija de gás. O fogo atingiu a cozinha e parte do telhado da casa.


As chamas também destruíram um sofá, uma geladeira, um fogão e a própria botija de gás. Os bombeiros retiraram o recipiente da residência e o colocaram em uma área ventilada até que o fogo fosse controlado.


De acordo com os militares, uma família vive no imóvel e, apesar do susto, ninguém ficou ferido. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, não houve solicitação de perícia da Polícia Científica.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Ligação com tráfico

PM é mantido preso após suspeita de agressão e tentativa de destruir provas no ES

Publicado em 26/05/2026 às 09:59

Preso durante a Operação Farda Oculta por suspeita de receber dinheiro do tráfico de drogas, o policial militar Iago Rudio teve a prisão mantida após a Justiça converter o flagrante em preventiva. A decisão atende a um pedido do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e considerou que ele teria agredido policiais civis e tentado destruir provas ao arremessar o próprio celular em um lago, o que indica risco à investigação.


A audiência de custódia foi realizada no sábado (23). Na decisão, o juiz avaliou que a conduta do policial representa risco à ordem pública e pode comprometer a instrução criminal, especialmente pela possibilidade de destruição de provas e eventual fuga.


De acordo com as investigações da Polícia Civil, Iago é suspeito de receber dinheiro do tráfico para beneficiar uma facção criminosa que atua em municípios das regiões Serrana e Noroeste do Espírito Santo, como São Roque do Canaã, Santa Teresa, Itarana e Itaguaçu.

O policial foi preso na última quinta-feira (21), durante a operação realizada em São Roque do Canaã.


A defesa de Iago solicitou que a Corregedoria da Polícia Civil apure possíveis agressões sofridas por ele no momento da prisão. O pedido foi aceito e será investigado.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
"Nego Dam"

Traficante foragido ligado a Marujo é preso no Bairro da Penha, em Vitória

Publicado em 26/05/2026 às 09:39

Um suspeito identificado como Daniel Rodrigues Jorge, conhecido como “Nego Dam”, foi preso no Bairro da Penha, em Vitória, na última segunda-feira (25). Ele estava foragido da Justiça por crimes ligados ao tráfico de drogas, 


O mandado de prisão, ao qual A Gazeta teve acesso, aponta ligações de Daniel com Fernando Moraes Pimenta, o Marujo, e Carlos Alberto Furtado da Silva, o Nego Beto, apontado como líderes do Primeiro Comando de Vitória (PCV), facção que atua na Capital e em outras cidades do Espírito Santo


O suspeito foi localizado por policiais militares durante patrulhamento de rotina. Segundo a corporação, ele tentou fornecer dados falsos, mas acabou sendo identificado.

Ainda de acordo com os agentes, Daniel é investigado por coordenar e executar ataques armados contra facções rivais. Após a prisão, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Sentido Praia do Canto

Homem é atropelado por moto e trânsito fica congestionado na Beira-Mar, em Vitória

Publicado em 26/05/2026 às 07:51
Acidente na Beira-Mar, em Vitória
Acidente na Beira-Mar, em Vitória Marcella Scaramella

Um acidente entre um motociclista e um pedestre foi registrado na manhã desta terça-feira (26), na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar), na altura do bairro Jesus de Nazareth, em Vitória. Por conta do atendimento às vítimas, a faixa da esquerda precisou ser interditada próximo ao cruzamento com a Leitão da Silva e acesso para a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, causando lentidão no trânsito da região, sentido Praia do Canto.


Segundo a Polícia Militar, o pedestre, de 30 anos, tentou atravessar a via fora da faixa e acabou sendo atropelado. Ele foi socorrido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Onde aconteceu o acidente não há faixa de pedestres, só mais à frente no cruzamento das vias. 


Ainda conforme a PM, o motociclista ficou de procurar atendimento médico posteriormente. Ele fez o teste do etilômetro, que deu negativo. 

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Jaciele Simoura

Repórter / [email protected]
Jaciele Simoura
Investigação

Família confirma que corpo encontrado em área de mata em Pedro Canário é de jovem desaparecida

Publicado em 25/05/2026 às 19:05

A família da jovem desaparecida em Pedro Canário confirmou que o corpo encontrado na manhã desta segunda-feira (25), em uma área de mata no bairro Camata, é de Débora Aguilar Brito, de 21 anos.

Segundo a mãe da jovem, as duas conversaram pela última vez na quarta-feira (20), quando Débora informou que iria para Vila Velha visitá-la. Desde então, a família não conseguiu mais contato. Na manhã de quinta-feira (21), a mãe viu uma ligação perdida da filha por volta das 7h, tentou retornar, mas não conseguiu falar com ela. Ainda na mesma noite, recebeu a informação de que o corpo da filha poderia ter sido encontrado no bairro Camata.

Após quatro dias de buscas, a Polícia Científica confirmou que o corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição e foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. O reconhecimento foi feito pela irmã da vítima. 

A mãe de Débora afirmou que, apesar da situação, sente alívio por finalmente ter uma resposta sobre o desaparecimento da filha.

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De acordo com a mãe da jovem, o último contato com Débora aconteceu na quarta-feira (20), quando a jovem avisou que iria até Vila Velha, na Grande Vitória, para visitá-la.

Polícia encontra corpo que pode ser de jovem desaparecida em Pedro Canário

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Turismo e economia

Oito cidades do ES vão ganhar a Rota do Café Conilon

Publicado em 25/05/2026 às 18:36

Maior produtor de café conilon do Brasil, o Espírito Santo vai ganhar uma rota especial por oito cidades que concentram as plantações. A criação da Rota do Café Conilon foi aprovada na Assembleia Legislativa do Estado (Ales), em sessão na tarde desta segunda-feira (25). 


O trajeto interliga os municípios de Jaguaré, Vila Valério, São Gabriel da Palha, São Domingos do Norte, Governador Lindenberg, Rio Bananal, Linhares e Sooretamaabrangendo trechos das rodovias ES 430, ES 230, ES 344, ES 137, ES 245, ES 360, ES 432, ES 358 e da BR 101. 


A ideia é fortalecer a identidade cultural e econômica das cidades envolvidas, impulsionando o agroturismo, a geração de empregos e o empreendedorismo local. A rota deve ainda ajudar a ampliar o escoamento da produção agrícola e dar maior visibilidade ao produto capixaba.


Uma das principais atividades econômicas do Espírito Santo, a produção de conilon teve sua colheira iniciada neste mês. Neste ano, a estimativa feita pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) aponta para uma produção de 14,8 milhões de sacas.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Norte do ES

Idoso de 71 anos é preso suspeito de estuprar a neta de 10 anos

Publicado em 25/05/2026 às 17:53

Um homem de 71 anos foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira (25) em Linhares, região Norte do Espírito Santo, suspeito de abusar sexualmente da neta de 10 anos. Após muitas buscas na região, os policiais conseguiram localizá-lo. 

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Linhares, onde foi interrogado e depois, encaminhado para o Centro de Detenção Provisória da Serra, local onde ficam presos os criminosos que praticam crimes sexuais.

O nome do preso e do bairro onde ocorreu a denúncia não foram divulgados para preservar a identidade da vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Acidente

Carro capota em acidente na Rodovia Darly Santos em Vila Velha

Publicado em 25/05/2026 às 17:46
Carro capotou na Rodovia Darly Santos
Carro capotou na Rodovia Darly Santos e ficou de rodas para cima Leitor | A Gazeta

Um carro Hyundai HB20 capotou após se envolver em um acidente na Rodovia Darly Santos, na altura de Novo México, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (25). Imagens feitas por leitores mostram que um caminhão também se envolveu na ocorrência. 


Conforme a Guarda Municipal, uma passageira do carro ficou com ferimentos leves, foi socorrida pelo Samu/192 e encaminhada a um hospital. Os agentes orientaram os envolvidos a remover o caminhão da pista para não atrapalhar o fluxo de veículos. Aplicativos de mobilidade mostram que o trânsito é bom no local.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Na praia

Risco de deslizamento nas falésias gera novo alerta em Marataízes

Publicado em 25/05/2026 às 17:15

Um trecho da Praia das Falésias, em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, foi interditado após o aumento do risco de deslizamento de placas e partes do talude. O alerta foi divulgado pela Defesa Civil Municipal nesta segunda-feira (25) após novos registros de deslocamentos na encosta. 


Segundo o coordenador Jones Toledo, a erosão causada pela ação do tempo vem desgastando a estrutura da falésia e provocando o descolamento de barreiras de terra. Parte da estrutura já cedeu e há risco de novos desmoronamentos nos próximos dias, colocando em perigo moradores, turistas e pessoas que passam pelo local. 


A área já havia recebido interdição e sinalização em setembro de 2025, mas as placas de alerta acabavam sendo retiradas ou levadas pela maré. O trecho nunca foi totalmente liberado, mas o perigo varia conforme o nível do mar. Na maré baixa, existe uma faixa de areia considerada segura para passagem. Já na maré cheia, a água avança até próximo das falésias, aumentando o risco para os banhistas.


A Prefeitura Municipal informou que o Governo do Estado foi acionado — já que a região é considerada patrimônio histórico — e que novas sinalizações estão sendo instaladas no local. Em caso de emergência, moradores e turistas podem ligar para a Defesa Civil pelo número (28) 99933-0473.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Trânsito

Motociclista fica gravemente ferido após acidente na BR 101, em Sooretama

Publicado em 25/05/2026 às 14:02
De acrodo com a Ecovias Capixaba, o motorista do carro envolvido na colisão não foi encontrado
Moto ficou caída na BR 101, em Sooretama, após acidente no km 128 Leitor | A Gazeta

Um motociclista ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo um carro no km 128 da BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (24). De acordo com a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, o automóvel envolvido no acidente não foi localizado. 


Ainda não há informações sobre como a colisão ocorreu. A reportagem entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para obter detalhes sobre a dinâmica do acidente e saber se o motorista do carro foi identificado, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
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