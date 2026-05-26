Jovem é preso com “combos” de drogas em bairro marcado por chacina em Cariacica

Uma apreensão fora do comum chamou a atenção da Polícia Militar: um jovem de 19 anos, identificado como Victor Barcellos da Silva, foi preso após ser encontrado com “combos” de drogas embalados com rótulos da facção Terceiro Comando Puro (TCP). O caso aconteceu na última segunda-feira (25), no bairro Flexal II, em Cariacica, região que vive clima de tensão após uma chacina registrada no último sábado (23).





Segundo a Polícia Militar, o suspeito demonstrou nervosismo ao perceber a presença da viatura e tentou fugir por um beco, mas foi alcançado. “O desfecho da abordagem revelou uma surpreendente e peculiar estratégia de logística do crime organizado: além de carregar uma bolsa com 13 pedaços de maconha, 24 pinos de cocaína, 43 pedras de crack e R$ 67, os entorpecentes estavam devidamente embalados e organizados em ‘combos’”, informou a corporação.





Victor foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Em seguida, ele foi levado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.