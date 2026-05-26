Capixabas viram 'presidente' na carteira de trabalho; saiba como corrigir erro

Para entender por que algumas pessoas acabam encontrando registros incorretos na carteira de trabalho digital, A Gazeta conversou com o superintendente regional do Trabalho e Emprego no Espírito Santo, Alcimar Candeias.





De acordo com Alcimar, antes da implantação do eSocial, os vínculos trabalhistas eram informados por meio de sistemas diferentes, como o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e a Relação Anual de Informações Sociais (Rais). Na época, o empregador preenchia manualmente a carteira de trabalho e registrava um código correspondente à função exercida pelo trabalhador.





Essas informações eram posteriormente enviadas aos sistemas do governo. Como o preenchimento dependia diretamente das empresas, erros de digitação ou cadastro podiam ocorrer sem que o trabalhador tivesse acesso fácil para verificar a função registrada oficialmente.





Com a implantação do eSocial e da carteira de trabalho digital, a partir de 2019 e consolidada nos anos seguintes, os dados passaram a ficar disponíveis digitalmente para consulta dos trabalhadores. Assim, muitas pessoas começaram a identificar vínculos com cargos incorretos, entre eles, o de presidente da República.





O superintendente explica que, à época, a função do Ministério do Trabalho era apenas armazenar as informações enviadas pelas empresas, sem realizar conferência individual dos cargos cadastrados. Por isso, os erros acabaram sendo reproduzidos nos sistemas oficiais.





Apesar do espanto causado pelo registro, Alcimar Candeias afirma que a inconsistência não gera prejuízos trabalhistas ao empregado. “É possível corrigir a informação mediante apresentação de documentos que comprovem o vínculo correto”, explicou.





Segundo ele, o trabalhador pode procurar diretamente a empresa responsável pelo cadastro incorreto para solicitar a retificação. Caso não consiga localizar o empregador ou tenha dificuldade de contato, também é possível buscar atendimento em uma unidade da Agência do Trabalho no Espírito Santo.





Em nota, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) informa que, entre 2002 e 2019, os empregadores comunicavam vínculos trabalhistas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e de Informações à Previdência Social (GFIP).





Com a criação da carteira de trabalho digital, em setembro de 2019, os dados passaram a ser importados automaticamente do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), administrado pelo INSS. Assim, os registros enviados anteriormente pelas empresas passaram a aparecer na plataforma digital, principalmente na aba “Outros vínculos”.





O ministério destaca ainda que, atualmente, o sistema do eSocial utiliza o cargo descrito diretamente pela empresa, e não apenas códigos da CBO, o que reduz a possibilidade desse tipo de erro. Caso haja inconsistência nas informações enviadas, o empregador pode ser notificado para realizar a correção.