Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
História incrível

Capixaba presidente da República por engano surpreende Domingão com Huck

Moradora de Vila Velha, Adeyula Dias Barbosa Rodrigues foi contar a sua história no quadro "Acredite em quem quiser", do programa da TV Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2023 às 19:56

Publicado em 15 de Outubro de 2023 às 19:56

Adeyula Dias Barbosa Rodrigues participou do Domingão com Huck
Adeyula Dias Barbosa Rodrigues participou do Domingão com Huck Crédito: TV Globo/Divulgação
Três anos depois de descobrir que tinha o cargo de presidente da República constando na carteira de trabalho, a moradora de Vila Velha Adeyula Dias Barbosa Rodrigues foi contar a sua história no quadro "Acredite em quem quiser", no programa Domingão com Huck, da TV Globo, deste domingo (15), e surpreendeu os convidados.
Os convidados do programa e a plateia tinham que adivinhar quem tinha sido presidente do Brasil por um tempo. Adeyula contou sobre como descobriu em 2020, ao ter o auxílio emergencial negado, que seu contrato de trabalho encerrado há meses estava aberto e que ainda constava como ocupação o cargo de presidente da República. Ela contou que "ficou no cargo" por 30 dias. À época, a história foi contada em primeira mão por A Gazeta e ganhou repercussão nacional.
Outros dois participantes contaram suas "experiências" como presidente. Um suposto homônimo de Itamar Franco relatou que foi confundido com o ex-presidente ao assinar um cheque na década de 1990 no interior de Minas Gerais.
E o outro participante disse que tinha sido contratado em 1999 para trabalhar na segurança do presidente Fernando Henrique Cardoso e que foi confundido por estar em um carro onde deveria estar o então chefe do Executivo nacional.
As histórias dividiram a opinião da plateia. Entre os convidados, ninguém votou pela história da moradora de Vila Velha como sendo a verdadeira. Quando foi revelado que Adeyula era quem tinha sido presidente da República, o padre Fábio de Melo questionou se ela não podia ter pedido aposentadoria. E o humorista Rafael Portugal comentou que 30 dias "é o tempo para inaugurar uma escola".
"Só foi o título e a piada: e aí presidente, finalmente vai ter uma presidente aqui no nosso Estado? Porque até hoje não teve ninguém do Espírito Santo como presidente"
Adeyula Dias Barbosa Rodrigues - Moradora de Vila Velha

Entenda

Adeyula teve seu contrato encerrado com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) em agosto de 2019. Lá ela trabalhava como cuidadora infantil. Antes, ela atuava como auxiliar de secretaria pela Prefeitura de Vila Velha. Apesar de o vínculo ter sido interrompido, a Relação Anual de Informações Sociais (Rais), uma das bases usadas na análise do auxílio emergencial, diz que ela permanecia como servidora municipal.
Na época, a Sedu informou que o cadastro dos servidores na secretaria não é feito na carteira de trabalho, mas, sim, no sistema do próprio órgão, onde o cargo da servidora está como cuidadora.
"A opção 'Presidente da República' não consta no sistema da secretaria. Mesmo o cadastro não tendo sido feito pela Sedu, a equipe se coloca à disposição da ex-servidora para buscar a retificação junto ao Ministério do Trabalho dessa informação."
Adeyula Dias Barbosa Rodrigues, 31 anos, teve o pedido do auxílio emergencial negado por ter dois empregos em aberto, um deles de presidente da República, mas ela está desempregada.
Adeyula Dias Barbosa Rodrigues teve o pedido do auxílio emergencial negado por ter dois empregos em aberto, um deles de presidente da República, mas ela estava desempregada em 2020 Crédito: Acerto pessoal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo Luciano Huck Rede Globo Vila Velha Carteira de Trabalho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km
Imagem de destaque
Homem é preso em Colatina suspeito de enganar adolescente e obter R$ 100 mil em plataforma digital
Ficha do ex-deputado federal Alexandre Ramagem em centro de detenção Flórida, Orange County Incarcerations
Ramagem agradece a governo Trump após soltura e chama PF de 'polícia de jagunços'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados