O que cada time brasileiro precisa para avançar na Libertadores e na Sul-Americana?

A última rodada da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana começa nesta terça-feira (26). A reportagem mostra a situação de cada clube brasileiro e o que eles precisam para avançar ao mata-mata.
Libertadores
Na Libertadores, os dois primeiros colocados de cada grupo avançam direto às oitavas de final. O terceiro da chave disputa o playoff da Sul-Americana, e o quarto é eliminado.
Flamengo
O time carioca já está classificado e tem a liderança do grupo garantida. Na última rodada, briga apenas para conseguir a liderança geral na tabela. Para não depender de saldo, precisa:
- Vitória sobre o Cusco + que Rosario Central e Rivadavia não vençam
- Empate com o Cusco + derrotas de Rosario Central e Rivadavia
Fluminense
O Fluminense é o terceiro colocado do seu grupo e não depende só de si para se classificar, pode passar apenas como 2° colocado. Para isso acontecer, é necessário:
- Vitória sobre o La Guaira + que o Bolívar não vença o Rivadavia
- Empate com o La Guaira + derrota do Bolívar para o Rivadavia
Cruzeiro
A Raposa é a vice-líder da sua chave e busca a classificação, seja como líder ou 2ª colocada do seu grupo. Os seguintes cenários classificam o Cruzeiro:
- Vitória sobre o Barcelona-EQU
- Empate ou derrota para o Barcelona-EQU + que o Boca não vença
Corinthians
O Timão já assegurou a classificação para o mata-mata e a liderança do grupo. A equipe chega à última rodada com chances remotas de conseguir a liderança geral. Será necessário:
- Vitória sobre o Platense + derrotas de Flamengo, Rivadavia e Rosario Central + empate ou derrota do Mirassol
Palmeiras
O Palmeiras é o vice-líder do seu grupo e luta para se classificar, seja como primeiro ou como segundo. Para avançar, será preciso:
- Vitória, empate ou derrota para o Junior Barranquilla + que o Sporting Cristal não vença
Mirassol
O time do interior paulista já está classificado. Na última rodada, a equipe tenta assegurar a liderança do seu grupo. Para não depender do saldo será necessário:
- Derrota para o Lanús + que a LDU não vença
Sul-Americana
Na Sul-Americana, o líder de cada chave avança direto às oitavas de final. O segundo se classifica para um playoff contra um terceiro colocado vindo da Libertadores. Os outros dois são eliminados.
Atlético-MG
O Galo é o terceiro colocado na sua chave, mas depende só de si para avançar. Isso acontece se:
- Vitória sobre o Puerto Cabello
- Vitória sobre o Boston River
- Empate com o Boston River + empate em Millonarios x O'Higgins
- Empate com o Boston River + vitória do O'Higgins
- Vitória sobre o Deportivo Cuenca + que o Recoleta não vença o San Lorenzo
- O Glorioso já está classificado para o mata-mata e também já garantiu a liderança do grupo. Por isso, não briga por mais nada na última rodada
- Vitória sobre o Montevideo City Torque
- Vitória sobre o Barracas Central
- Empate ou derrota para o Barracas Central + derrota do Audax Italiano para o Olimpia
- Vitória sobre o Carabobo