Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Futebol
  • O que cada time brasileiro precisa para avançar na Libertadores e na Sul-Americana?
Futebol

O que cada time brasileiro precisa para avançar na Libertadores e na Sul-Americana?

Última rodada da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana começa nesta terça-feira (26)

Publicado em 26 de Maio de 2026 às 11:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 mai 2026 às 11:36
Libertadores e Sul-Americana
Libertadores e Sul-Americana Divulgação / Conmebol

A última rodada da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana começa nesta terça-feira (26). A reportagem mostra a situação de cada clube brasileiro e o que eles precisam para avançar ao mata-mata.

Libertadores

Na Libertadores, os dois primeiros colocados de cada grupo avançam direto às oitavas de final. O terceiro da chave disputa o playoff da Sul-Americana, e o quarto é eliminado.


Flamengo


O time carioca já está classificado e tem a liderança do grupo garantida. Na última rodada, briga apenas para conseguir a liderança geral na tabela. Para não depender de saldo, precisa:


  • Vitória sobre o Cusco + que Rosario Central e Rivadavia não vençam
  • Empate com o Cusco + derrotas de Rosario Central e Rivadavia

Fluminense


O Fluminense é o terceiro colocado do seu grupo e não depende só de si para se classificar, pode passar apenas como 2° colocado. Para isso acontecer, é necessário:


  • Vitória sobre o La Guaira + que o Bolívar não vença o Rivadavia
  • Empate com o La Guaira + derrota do Bolívar para o Rivadavia

Cruzeiro


A Raposa é a vice-líder da sua chave e busca a classificação, seja como líder ou 2ª colocada do seu grupo. Os seguintes cenários classificam o Cruzeiro:

  • Vitória sobre o Barcelona-EQU
  • Empate ou derrota para o Barcelona-EQU + que o Boca não vença

Corinthians


O Timão já assegurou a classificação para o mata-mata e a liderança do grupo. A equipe chega à última rodada com chances remotas de conseguir a liderança geral. Será necessário:


  •  Vitória sobre o Platense + derrotas de Flamengo, Rivadavia e Rosario Central + empate ou derrota do Mirassol

Palmeiras


O Palmeiras é o vice-líder do seu grupo e luta para se classificar, seja como primeiro ou como segundo. Para avançar, será preciso:

  • Vitória, empate ou derrota para o Junior Barranquilla + que o Sporting Cristal não vença

Mirassol


O time do interior paulista já está classificado. Na última rodada, a equipe tenta assegurar a liderança do seu grupo. Para não depender do saldo será necessário:


  • Derrota para o Lanús + que a LDU não vença

Sul-Americana

Na Sul-Americana, o líder de cada chave avança direto às oitavas de final. O segundo se classifica para um playoff contra um terceiro colocado vindo da Libertadores. Os outros dois são eliminados.


Atlético-MG


O Galo é o terceiro colocado na sua chave, mas depende só de si para avançar. Isso acontece se:


  • Vitória sobre o Puerto Cabello

São Paulo

O Tricolor lidera o seu grupo e já está classificado para o mata-mata. A equipe garantirá a liderança da chave se:

  • Vitória sobre o Boston River
  • Empate com o Boston River + empate em Millonarios x O'Higgins
  • Empate com o Boston River + vitória do O'Higgins

Santos

O Peixe é o último colocado do seu grupo e só pode passar como segundo colocado. Para isso, precisa de:

  • Vitória sobre o Deportivo Cuenca + que o Recoleta não vença o San Lorenzo

Botafogo

  • O Glorioso já está classificado para o mata-mata e também já garantiu a liderança do grupo. Por isso, não briga por mais nada na última rodada

Grêmio

O time gaúcho já está no mata-mata, mas ainda vai definir se passa na liderança ou na vice-liderança da chave. Para ser líder, o Imortal precisa:

  • Vitória sobre o Montevideo City Torque

Vasco

O time carioca é o vice-líder do seu grupo e depende apenas de si para avançar ao mata-mata. Será necessário:

  • Vitória sobre o Barracas Central
  • Empate ou derrota para o Barracas Central + derrota do Audax Italiano para o Olimpia

Bragantino

O Massa Bruta é o terceiro colocado do seu grupo, mas depende apenas de si para avançar -- só pode passar em segundo. Para isso, só há um cenário:

  • Vitória sobre o Carabobo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Libertadores Sul-Americana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Wesley Rocha Gonçalves, de 42 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (26), na zona rural da cidade
Ex-companheiro é preso e confessa que matou atendente a tiros em Ponto Belo
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Jovem é preso com “combos” de drogas em bairro marcado por chacina em Cariacica
Ex-prefeito de Cachoeiro Victor Coelho descobriu registro como presidente da República na Carteira de Trabalho
Capixabas viram 'presidente' na carteira de trabalho; saiba como corrigir erro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados