O que cada time brasileiro precisa para avançar na Libertadores e na Sul-Americana?

Na Sul-Americana, o líder de cada chave avança direto às oitavas de final. O segundo se classifica para um playoff contra um terceiro colocado vindo da Libertadores. Os outros dois são eliminados.

Atlético-MG

O Galo é o terceiro colocado na sua chave, mas depende só de si para avançar. Isso acontece se:

São Paulo





O Tricolor lidera o seu grupo e já está classificado para o mata-mata. A equipe garantirá a liderança da chave se:





Vitória sobre o Boston River

Empate com o Boston River + empate em Millonarios x O'Higgins

Empate com o Boston River + vitória do O'Higgins





Santos





O Peixe é o último colocado do seu grupo e só pode passar como segundo colocado. Para isso, precisa de:





Vitória sobre o Deportivo Cuenca + que o Recoleta não vença o San Lorenzo





Botafogo





O Glorioso já está classificado para o mata-mata e também já garantiu a liderança do grupo. Por isso, não briga por mais nada na última rodada





Grêmio





O time gaúcho já está no mata-mata, mas ainda vai definir se passa na liderança ou na vice-liderança da chave. Para ser líder, o Imortal precisa:





Vitória sobre o Montevideo City Torque





Vasco





O time carioca é o vice-líder do seu grupo e depende apenas de si para avançar ao mata-mata. Será necessário:





Vitória sobre o Barracas Central

Empate ou derrota para o Barracas Central + derrota do Audax Italiano para o Olimpia





Bragantino





O Massa Bruta é o terceiro colocado do seu grupo, mas depende apenas de si para avançar -- só pode passar em segundo. Para isso, só há um cenário:



