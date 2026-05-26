Incêndio atinge casa em Castelo após vazamento em botija de gás

Um incêndio em uma residência na localidade de Quilombo, na zona rural de Castelo, no Sul do Espírito Santo, foi registrado na noite de segunda-feira (25). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas saíam da uma válvula de escape de uma botija de gás. O fogo atingiu a cozinha e parte do telhado da casa.





As chamas também destruíram um sofá, uma geladeira, um fogão e a própria botija de gás. Os bombeiros retiraram o recipiente da residência e o colocaram em uma área ventilada até que o fogo fosse controlado.





De acordo com os militares, uma família vive no imóvel e, apesar do susto, ninguém ficou ferido. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, não houve solicitação de perícia da Polícia Científica.