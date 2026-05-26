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Ozivy: Anvisa aprova primeira caneta emagrecedora nacional

O produto é a primeira caneta de semaglutida sintética análoga ao produto biológico liberado para comercialização no Brasil

Publicado em 26 de Maio de 2026 às 09:55

Redação

Redação

Publicado em 

26 mai 2026 às 09:55
Canetas emagrecedoras
Anvisa aprova primeira caneta emagrecedora nacional. Shutterstock

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nesta terça-feira (26/5) o registro do medicamento Ozivy, medicamento à base de semaglutida fabricado pela EMS. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).


O produto é a primeira caneta de semaglutida sintética análoga ao produto biológico liberado para comercialização no Brasil. Ou seja, o novo medicamento é uma versão sintética de um medicamento originalmente biológico registrado na Anvisa.


A semaglutida é o princípio ativo dos medicamentos Ozempic, indicado para diabetes tipo 2, e Wegovy, aprovado para tratamento da obesidade. O medicamento usa o mesmo princípio ativo do Ozempic, que teve sua patente expirada em 20 de março. O pedido de registro do medicamento com semaglutida sintética chegou em 2023 e passou pelo processo técnico de comprovação de eficácia, segurança e qualidade feita por meio do registro na Anvisa.


Apesar do registro da Anvisa, o Ozivy ainda não tem data de lançamento divulgada. Antes de chegar às farmácias, a EMS precisa concluir etapas comerciais e logísticas, como definição de preço, produção dos primeiros lotes e distribuição para o varejo farmacêutico.

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