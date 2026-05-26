Mercado do bem-estar transforma vidas e negócios no Espírito Santo

Ela é formada em Administração e Hoteleira e iniciou a trajetória profissional no comércio em 1993, atuando na área de vendas. Durante anos, trabalhou como gestora de grandes marcas em Vitória. Já Daniela sempre atuou no segmento de farmácia de manipulação. Agora, as duas unem experiências como empreendedoras da beleza.



"Demoramos cerca de seis meses entre sonhar, pesquisar, testar, ajustar e colocar a marca no mundo. O mais difícil foi encontrar o equilíbrio entre criar formulações excelentes para a pele madura e, ao mesmo tempo, manter tudo leve, descomplicado e possível", conta Daniela.





Atualmente, são três produtos no portfólio, todos produzidos com ativos como o óleo de jojoba e o óleo de pracaxi — este último extraído da Amazônia —, além da aveia coloidal, que ajuda a aliviar a vermelhidão e forma um filme protetor que evita a perda de água. O resultado é uma hidratação prolongada, ideal para peles sensíveis ou sensibilizadas. "Pesquisamos muito sobre os ativos amazônicos, com uma proposta mais natural. Testamos de várias formas até chegar a esse resultado. Tudo foi minimamente pensado para o que queríamos do nosso produto", diz Flávia.



