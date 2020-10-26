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As melhores cidades para conhecer no Rio de Janeiro

Um estado de diversas faces, praias icônicas, rica natureza, eventos históricos, boemia e muito charme

Públicado em 

26 out 2020 às 15:20

Colunista

Rio de Janeiro é uma das cidades mais procuradas por turistas no Brasil  Crédito: Pixabay
Ah, o Rio de Janeiro… Quem conhece se apaixona! A capital não é chamada de “Cidade Maravilhosa” à toa, e seus demais destinos, seja no litoral ou na serra, também reservam encantos. Um estado de diversas faces, praias icônicas, rica natureza, eventos históricos, boemia e muito charme. Confira as principais cidades para conhecer no estado.
Rio de Janeiro
Capital homônima ao estado, a Cidade Maravilhosa é imperdível, com alguns dos mais famosos cartões-postais brasileiros, como o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. À lista do que fazer no Rio de Janeiro, acrescente também o Museu do Amanhã, o Jardim Botânico, o Parque Lage, o Theatro Municipal, a Biblioteca Nacional e os Arcos da Lapa. As praias, é claro, são mais que essenciais. Copacabana e Ipanema são as mais famosas. Nelas, não deixe de experimentar a combinação preferida do carioca: o Biscoito Globo e Chá Mate.
O Pão de Açúcar é um dos pontos turísticos mais visitados na capital carioca  Crédito: Pixabay
Búzios
Búzios, a 170 km da capital, é o balneário mais irresistível do estado, com clima rústico, muito charme e praias deliciosas para passar o dia. Entre as mais procuradas estão as praias da Armação, com a escultura de Brigitte Bardot, Ferradura, Geribá, João Fernandes, Azeda e Azedinha. Para curtir além do mar, a Rua das Pedras é o endereço mais icônico do destino. Repleta de bares, lojas, restaurantes e cafés, é escolha especialmente para curtir a noite, assim como a Orla Bardot.
A escultura de Brigitte Bardot, em Búzios, é cenário de fotos de turistas  Crédito: Pixabay
Angra dos Reis
A 160 km ao sul do Rio de Janeiro, Angra dos Reis encanta por suas ilhas. A mais famosa delas é Ilha Grande, que por si só já merece alguns dias para ser explorada. Há praias mais frequentadas e outras selvagens e tranquilas, acessíveis por meio de trilhas. O mar azul, com águas transparentes é comum a todas elas! Além de Ilha Grande, vale conhecer as Ilhas Botinas, ideais para snorkeling e mergulho, e Gipóia, onde estão a Praia do Dentista, a Praia das Flechas e a singela Igreja da Piedade.
As Ilhas de ANgra dos Reis encantam quem faz passeios de barcos  Crédito: Pixabay
Paraty
Um destino histórico e encantador! Paraty a aproximadamente 250 km do Rio de Janeiro. A cidade foi uma das mais importantes durante o ciclo de cana-de-açúcar e do ouro, durante o período colonial. Seu centro histórico é cheio de casinhas coloridas, além das ruas de pedras irregulares, chamadas “pé de moleque”. Outro atrativo do destino são os alambiques, onde são feitas excelentes cachaças, e os passeios de barco, para curtir o mar. Lá acontece também a Festa Literária de Paraty, que atrai autores e leitores de todo o país.
Conhecida por suas ruas, Parati reserva paisagens bucólicas e festivais culturais  Crédito: Pixabay
Petrópolis
Do litoral para a serra! Petrópolis, no interior do Rio de Janeiro, não perde em nada quando o assunto é beleza e atrações turísticas. O destino foi residência de veraneio de D. Pedro II, e por isso é também chamada de “Cidade Imperial”. Conheça o Museu Imperial de Petrópolis, o Palácio de Cristal, o Palácio Amarelo, o Palácio Quitandinha e a imponente Catedral de São Pedro de Alcântara. Outro passeio a ser incluído no roteiro é a Cervejaria Bohemia, a mais antiga do Brasil.
Parte da história do Brasil pode ser contemplada no Palácio Quitandinha  Crédito: Pixabay
Teresópolis
Nomeada em homenagem à Imperatriz Teresa Cristina, esposa de D. Pedro II, Teresópolis está a 55 km de Petrópolis. O destino é especialmente procurado por ecoturistas, que buscam o Parque Nacional da Serra dos Órgãos para se aventurar nas trilhas. De qualquer forma, todos conseguem apreciar o Dedo de Deus, a montanha mais alta do parque, mesmo que de longe. O centro do destino tem cara de cidade do interior. Faça compras na Feirinha do Alto e aprecie a vista desde o Mirante do Soberbo.
 Parque Nacional da Serra dos Órgãos é destino certo para aventureiros  Crédito: Pixabay

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