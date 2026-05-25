Surto de Ebola no Congo: infectologistas explicam quais os riscos do vírus

A República Democrática do República Democrática do Congo enfrenta um novo surto de ebola em meio a conflitos armados, pobreza extrema e dificuldades no acesso à saúde. Segundo especialistas, a doença voltou a circular no país com uma variante rara do vírus, considerada altamente letal.





Este é o 17º surto de ebola registrado no Congo desde 1976. Desta vez, a variante identificada foi a Bundibugyo, que pode levar à morte em até 40% dos casos.





O diretor-geral da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou nesta segunda-feira (25) que o surto de Ebola na República Democrática do Congo e em Uganda está se alastrando mais rapidamente do que a capacidade de resposta, elevando o número de mortes suspeitas para 220.





Em uma reunião online da União Africana sobre o surto, Ghebreyesus afirmou que a demora na detecção dos casos de ebola significa que os profissionais de saúde estão agora "correndo atrás do prejuízo" e que a epidemia provavelmente piorará antes de melhorar.





De acordo com infectologista Marina Malacarne, do Hospital São José, o ebola é uma doença viral grave causada por vírus do gênero Ebolavirus, pertencente à família Filoviridae. “É uma infecção extremamente agressiva, capaz de desencadear falência múltipla de órgãos e alterações hemorrágicas importantes. A letalidade varia conforme a cepa viral e a capacidade de resposta do sistema de saúde local”, explica a especialista.





A doença foi identificada pela primeira vez em 1976, em surtos simultâneos no Sudão e na atual República Democrática do Congo, próximo ao Rio Ebola, que deu nome à enfermidade. Desde então, diferentes variantes do vírus foram descritas, incluindo Zaire, Sudan, Taï Forest, Reston e Bundibugyo. O vírus é considerado zoonótico, tendo como principais reservatórios naturais os morcegos frugívoros.





Segundo Marina Malacarne, a transmissão ocorre pelo contato direto com fluidos corporais de pessoas infectadas, como sangue, saliva, suor, urina, fezes, vômito, sêmen e secreções respiratórias. Objetos contaminados também podem transmitir o vírus. “O Ebola não é transmitido pelo ar como ocorre com vírus respiratórios clássicos. A infecção exige contato próximo com fluidos contaminados ou superfícies infectadas”, afirma. A infectologista destaca ainda que a transmissão pode ocorrer durante rituais funerários com manejo inadequado de corpos contaminados e também pelo contato com animais silvestres infectados.





Os sintomas costumam surgir entre dois e 21 dias após a exposição ao vírus. Inicialmente, o quadro pode se assemelhar a outras infecções febris, com febre alta súbita, fadiga intensa, dores musculares, dor de cabeça e dor de garganta. Com a evolução da doença, podem surgir vômitos, diarreia intensa, dor abdominal, erupções cutâneas, insuficiência hepática e renal, além de hemorragias internas e externas. “Nas formas graves, o vírus provoca uma resposta inflamatória descontrolada, conhecida como tempestade imunológica, associada a alterações vasculares e distúrbios de coagulação”, explica a médica.





Após entrar no organismo, o vírus infecta inicialmente células do sistema imunológico, especialmente macrófagos e células dendríticas, espalhando-se rapidamente pela corrente sanguínea. O processo desencadeia intensa liberação de citocinas inflamatórias, provoca danos nos vasos sanguíneos e compromete a coagulação, favorecendo sangramentos, choque circulatório e falência múltipla de órgãos. Além disso, ocorre supressão importante da resposta imunológica do organismo.