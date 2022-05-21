Gastroenterite: como evitar infecção em meio ao aumento de casos

A gastroenterite é uma inflamação do trato gastrointestinal, que geralmente é causada por vírus, mas também por bactérias e parasitas. A infecção acontece normalmente por via fecal-oral, ou seja, a partir do consumo de comidas e bebidas contaminadas, o contato com objetos, entre outros.

Na maioria das vezes, ocorre devido à falta da higiene das mãos, a manipulação incorreta de alimentos e contato físico com pessoas infectadas. A gastroenterologista Livia Pandolfi, da Unimed Vitória, que também reparou o aumento de casos no consultório onde atende e nos pronto-socorro, pontua os principais cuidados que as pessoas precisam ter para evitar a doença.

"É importante manter os cuidados com a higiene das mãos. Lavar com água e sabão após chegar em casa, usar o banheiro, antes das refeições e depois do contato direto com pessoas infectadas. Evitar também consumir alimentos crus e carnes mal passadas, sem conhecer a procedência e higienização, além de preferir sempre alimentos cozidos, naturais, e que não tenham ficado muito tempo fora da geladeira, expostos a insetos", orienta.

AUMENTO DE CASOS

Em Cariacica, o número de infectados teve um aumento significativo nos últimos meses. Foram 33 casos em janeiro; 22, em fevereiro; 42, em março e abril; e 91, em maio. A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) afirmou, por nota, que está realizando estudos para caracterizar se há ou não um surto da doença na cidade.

Já na Serra, a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Castelândia também registrou um aumento na demanda de casos, sobretudo na pediatria, com um terço do número de atendimentos. Os municípios de Vitória e Vila Velha informaram que não houve um crescimento de diagnósticos até o momento.

Dor abdominal: diarreia é um dos sintomas da gastroenterite Crédito: Freepik

A médica infectologista Martina Zanotti, do Vitória Apart Hospital, explica que ainda não é possível confirmar a causa desse "surto", mas que a fácil contaminação da gastroenterite pode ter favorecido o aumento de casos. No hospital, segundo ela, os atendimentos chegaram a dobrar nas últimas três semanas.

"Notamos uma maior ocorrência da doença especialmente em adultos. Mas são casos leves, eles (pacientes) são atendidos no pronto-socorro e vão embora. Não refletiu em aumento de internação" Martina Zanotti - Médica infectologista do Vitória Apart Hospital

A especialista continua: "É difícil saber o motivo exato, pois geralmente não fazemos diagnóstico para saber se é um vírus, uma bactéria, entre outros. Quando dá surto assim, costuma ser uma gastroenterite viral. Tem épocas do ano em que eles circulam mais".

SINTOMAS E TRATAMENTO

De acordo com o gastroenterologista Rodrigo Tardin, os principais sintomas da gastroenterite são diarreia, aumento da frequência das evacuações e fezes líquidas. Isso muitas vezes acompanhado de cólicas abdominais, vômitos, mal-estar geral e fraqueza.

O médico explica ainda que nos casos mais graves da doença, e que exigem mais atenção, a febre e o aumento da constância dos vômitos estão associados.

"Idosos e crianças são os que mais sofrem com a perda de líquidos. Então, a reidratação é fundamental, seja de forma oral, com soro caseiro ou de forma venosa. Depende do grau de desidratação que o médico percebe na consulta" Rodrigo Tardin - Gastroenterologista

A respeito do tratamento da gastroenterite, Rodrigo pontua que a reposição das perdas líquidas e sais minerais é essencial. Nem sempre a doença requer tratamentos específicos ou ajuda hospitalar.