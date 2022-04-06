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Praia de Santa Helena

Surto de gastroenterite em escola de Vitória é investigado

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o consumo de água por alunos e professores foi suspenso na instituição e amostras foram coletadas. Exames biológicos foram coletados e os estudantes estão sendo monitorados
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

05 abr 2022 às 21:49

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 21:49

Um surto de gastroenterite é investigado desde segunda-feira (4) em uma escola estadual localizada no bairro Santa Helena, em Vitória. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o consumo de água por alunos e professores foi suspenso, e amostras foram coletadas.
O problema aconteceu no Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (Ceemti) Professor Fernando Duarte Rabelo. Por nota, a Secretaria de Saúde de Vitória informou que exames biológicos também foram coletados e os alunos estão sendo monitorados.
Responsável pela unidade de ensino, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informou que acionou a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) para que a água da escola seja examinada. "A vigilância sanitária está acompanhando os casos de alunos que apresentaram queixa", garantiu.
A pasta também explicou que as aulas estão mantidas até e que o colégio está distribuindo água mineral aos estudantes. Porém, alguns deles foram liberados para retornar para casa, com autorização das famílias. "A limpeza da caixa d'água e a troca de filtros dos bebedouros estão em dia", ressaltou.
A reportagem de A Gazeta demandou a Cesan a respeito. Assim que houver um retorno, este texto será atualizado.

RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA FOI SATISFATÓRIO, DIZ PREFEITURA

Quinze dias após o início da investigação, a reportagem de A Gazeta voltou a procurar a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria de Estado da Educação, anteriormente demandadas sobre o assunto.
A Sedu informou que aguarda o resultado da Vigilância Municipal e destacou que não houve mais intercorrências com alunos ou funcionários da instituição de ensino.
A Secretaria de Saúde de Vitória disse que as amostras da coleta de água tiveram "resultado satisfatório dentro dos parâmetros de potabilidade". O material biológico dos pacientes não registrou crescimento de micro-organismos patogênicos, segundo análises feitas pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-ES). O surto foi confirmado, mas a administração disse que o agente causador ainda não foi identificado.
Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o consumo de água da unidade foi retomado e a situação está controlada.

O QUE É GASTROENTERITE?

Gastroenterite é a inflamação do revestimento do estômago e dos intestinos grosso e delgado. Os sintomas incluem náuseas e vômitos, diarreia aquosa, dor abdominal e cólicas. Muitas vezes são acompanhados de inchaço, febre baixa, calafrios, dor de cabeça e cansaço ou fraqueza geral.

Surto de gastroenterite em escola de Vitória é investigado

Atualização

19/04/2022 - 5:20
A Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria de Saúde de Vitória enviaram informações sobre o resultado da análise das amostras de água coletadas na escola. O texto foi atualizado.

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