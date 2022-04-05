Após queixas de alunos, Ufes amplia prazo de matrícula para até 10 de abril

Após estudantes de graduação relatarem problemas para acessarem o portal do aluno no site da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), a Pró-Reitoria de Graduação da universidade (Prograd) informou que o prazo de matrícula e de inclusão do passaporte de vacina contra a Covid-19, que começou nesta segunda-feira (4), foi estendido do dia 8 para 10 de abril, próximo domingo.
Antes da universidade se posicionar informando a ampliação do prazo, alunos da instituição postaram no Twitter reclamações de que o site não estava abrindo para a realização de matrícula e inclusão do comprovante de vacinação (ou a justa causa para não vacinação de natureza de saúde (mediante apresentação de atestado médico que expressamente contraindique a vacinação).