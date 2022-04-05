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Problemas no site

Após queixas de alunos, Ufes amplia prazo de matrícula para até 10 de abril

Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) estendeu prazo para inclusão do comprovante de vacinação e solicitação de matrícula após estudantes relatarem dificuldade para acessar portal do aluno
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2022 às 19:11

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 19:11

Murais de mosaico na Grande Vitória
Estudantes da Ufes reclamam que portal do aluno não está carregando para realização de matrícula e inclusão de comprovante de vacina  Crédito: Vitor Jubini
Após estudantes de graduação relatarem problemas para acessarem o portal do aluno no site da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), a Pró-Reitoria de Graduação da universidade (Prograd) informou que o prazo de matrícula e de inclusão do passaporte de vacina contra a Covid-19, que começou nesta segunda-feira (4), foi estendido do dia 8 para 10 de abril, próximo domingo.
Antes da universidade se posicionar informando a ampliação do prazo, alunos da instituição postaram no Twitter reclamações de que o site não estava abrindo para a realização de matrícula e inclusão do comprovante de vacinação (ou a justa causa para não vacinação de natureza de saúde (mediante apresentação de atestado médico que expressamente contraindique a vacinação). 

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