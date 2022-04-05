Após queixas de alunos, Ufes amplia prazo de matrícula para até 10 de abril

Estudantes da Ufes reclamam que portal do aluno não está carregando para realização de matrícula e inclusão de comprovante de vacina

COMUNICADO ? A Pró-Reitoria de Graduação da Ufes (Prograd) estendeu até o dia 10 de abril o prazo para inclusão do comprovante de vacinação, ou da justa causa para não vacinação, e para a solicitação de matrícula no Portal do Aluno. pic.twitter.com/8YLxcTlhwa

Antes da universidade se posicionar informando a ampliação do prazo, alunos da instituição postaram no Twitter reclamações de que o site não estava abrindo para a realização de matrícula e inclusão do comprovante de vacinação (ou a justa causa para não vacinação de natureza de saúde (mediante apresentação de atestado médico que expressamente contraindique a vacinação).