Ufes vai exigir comprovante de vacinação para que alunos se matriculem

A Ufes vai exigir comprovante de vacinação com ao menos duas doses para que estudantes se matriculem Crédito: Fernando Madeira

com ao menos duas doses para que alunos possam se matricular em disciplinas, a partir do próximo período letivo, que começa no dia 18 de abril. A informação foi divulgada em um ofício enviado aos estudantes nesta terça-feira (29). No documento, que A Gazeta teve acesso, consta que servidores técnicos e professores também deverão estar completamente vacinados contra a doença para exercerem as respectivas funções. A Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ) vai exigir o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para que alunos possam se matricular em disciplinas, a partir do próximo período letivo, que começa no dia 18 de abril. A informação foi divulgada em um ofício enviado aos estudantes nesta terça-feira (29). No documento, queteve acesso, consta que servidores técnicos e professores também deverão estar completamente vacinados contra a doença para exercerem as respectivas funções.

A Ufes explicou que os estudantes deverão apresentar à coordenação de curso o comprovante de vacina contra a doença para que possam entrar nos prédios onde acontecerão as aulas presenciais. A não vacinação só será permitida em caso de comprovação médica que contraindique expressamente a imunização.

O ofício enviado aos estudantes estabelece que o atestado médico deverá ter assinatura do médico com carimbo e número de matrícula no Conselho Regional de Medicina (CRM) legíveis ou certificação digital.

"Os grupos citados que não comprovarem o recebimento da primeira dose da vacinação contra a Covid-19, da imunização completa ou não apresentarem justa causa para não o terem feito, serão impedidos de permanecer nos seus locais de trabalho e/ou de desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão, sendo atribuída falta, quando cabível, até a efetiva regularização da situação vacinal", disse a Ufes, em nota.

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Estudante que não estiver imunizado contra a Covid-19 não terá acesso ao Portal do Aluno Crédito: Reprodução/Portal do Aluno Ufes

O documento enviado pela Ufes ainda deixa claro que, caso o motivo para a não imunização seja outro além de contraindicação médica, o estudante não terá acesso às funcionabilidades do Portal do Aluno, como solicitação de matrícula em disciplinas, alteração de dados pessoais, obtenção do comprovante de matrícula, entre outros.

PRAZO

O comprovante de matrícula ou o atestado médico, conforme divulgado pela Ufes no ofício, deverá ser anexado no Portal do Aluno entre os dias 4 e 8 de abril. A Ufes também explicou que o aluno que tomou apenas a primeira dose do imunizante deverá receber ao menos a segunda dose para ser matriculado.

"Se você recebeu apenas a primeira dose da vacina e já pode receber a segunda dose, deverá procurar imediatamente um posto de vacinação para completar sua imunização para inclusão do comprovante da segunda dose no Portal do Aluno", diz o documento.

A universidade argumentou também que participantes de projetos de pesquisa extensão nos campi da Ufes - como o Centro de Língua - deverão apresentar o comprovante de vacinação ou o atestado médico que indique a não imunização em até cinco dias úteis após a publicação da resolução.

OFÍCIO ENVIADO AOS ESTUDANTES

Confira abaixo o ponto a ponto do ofício enviado aos estudantes pela Ufes nesta terça-feira (29):

Todas(os) as(os) estudantes, inclusive as(os) ingressantes, a partir do primeiro semestre do ano letivo de 2022, deverão apresentar no Portal do Aluno o comprovante de imunização completa contra Covid-19 (segunda dose) ou a justa causa para não vacinação.

A justa causa para não vacinação é de natureza de saúde e deverá ser comprovada mediante apresentação de atestado médico que expressamente contraindique a vacinação contra a Covid-19, contendo assinatura da(o) médica(o) e carimbo com nome e CRM legíveis ou certificação digital.

Se o motivo para não vacinação for de outra natureza, você não poderá solicitar matrícula em disciplinas, podendo pedir o trancamento do curso conforme normas estabelecidas na Resolução nº 44/2021, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. O trancamento deverá ser solicitado, excepcionalmente, através do sistema de atendimento disponível no endereço https://atendimento.ufes.br.

A fim de evitar obstáculos no acesso às aulas desde o primeiro dia letivo, os estudantes deverão, no período de 4 a 8 de abril de 2022, incluir no Portal do Aluno o comprovante de vacinação ou o atestado médico. A ausência de envio desses documentos impossibilitará o acesso às funcionalidades do Portal do Aluno, tais como: solicitação de matrícula em disciplinas (apenas veteranos), alteração de dados pessoais, obtenção do comprovante de matrícula etc.



Ufes enviou um ofício aos estudantes nesta terça (29) explicando as exigências para matrícula de alunos Crédito: Ricardo Medeiros

De acordo com o escrito no item 4, o primeiro passo para solicitar matrícula é incluir no Portal do Aluno o comprovante de vacinação ou a justa causa para não vacinação, lembrando que o prazo de inclusão desses documentos é o mesmo da solicitação de matrícula (4 a 8 de abril de 2022).



Durante o processamento das solicitações de matrículas, o Portal do Aluno não estará disponível para inclusão dos documentos. Porém, após o término do processamento, será reaberto, podendo os estudantes, após a inclusão do comprovante e da justa causa, solicitar matrícula na fase de reajuste (segunda etapa), conforme data prevista no Calendário Acadêmico).

Se você recebeu apenas a primeira dose da vacina e já pode receber a segunda dose, deverá procurar imediatamente um posto de vacinação para completar sua imunização para inclusão do comprovante da segunda dose no Portal do Aluno.

Caso tenha recebido a primeira dose e, ainda, não pode receber a segunda, então poderá incluir no Portal o comprovante da primeira dose, lembrando que o comprovante da segunda dose será exigido posteriormente.