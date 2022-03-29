Ifes vai retomar provas presenciais para ingresso em cursos técnicos

Após quase dois anos, a porta de entrada para ingresso de novos estudantes em cursos técnicos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) voltará a ser o desempenho dos candidatos em provas. A decisão valerá a partir do edital para ingresso no 2º semestre de 2022.

O processo seletivo presencial será requisito para ingresso nos cursos técnicos integrados, em que o estudante faz o ensino médio juntamente com a formação técnica no Instituto.

Já o ingresso em cursos concomitantes e subsequentes, em que o estudante faz somente o ensino técnico no Ifes, será por meio de análise de histórico escolar, conforme modelo adotado desde o final de 2020.

Campus Vitória do Ifes Crédito: Ifes/Divulgação

As normas envolvendo a apresentação do histórico escolar para análise dos processos seletivos dos cursos técnicos concomitantes e subsequentes também serão definidos e apresentados no edital.

Em comunicado oficial, o Ifes informou que “avalia que já existem condições para realização das provas presenciais, que foram suspensas devido à pandemia de Covid-19 . A decisão pela utilização da análise de histórico escolar para os cursos técnicos concomitantes e subsequentes se deve ao fato de que as avaliações apontaram como adequado e eficaz o uso do formato.”

Apesar de a decisão já valer para os cursos do próximo semestre, a principal procura é por vagas para ingresso no início do ano.

O conteúdo da prova para ingresso nos cursos técnicos integrados para 2023 será disponibilizado em um edital até o final de setembro, assim como as orientações sobre os documentos, prazos e cursos ofertados.