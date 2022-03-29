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Educação

Ifes vai retomar provas presenciais para ingresso em cursos técnicos

Decisão valerá a partir do edital para ingresso no 2° semestre de 2022, mas há exceções. Em alguns casos, seleção será realizada por meio de análise de histórico escolar; entenda

Publicado em 29 de Março de 2022 às 15:53

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

29 mar 2022 às 15:53
Após quase dois anos, a porta de entrada para ingresso de novos estudantes em cursos técnicos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) voltará a ser o desempenho dos candidatos em provas. A decisão valerá a partir do edital para ingresso no 2º semestre de 2022.
O processo seletivo presencial será requisito para ingresso nos cursos técnicos integrados, em que o estudante faz o ensino médio juntamente com a formação técnica no Instituto.
Já o ingresso em cursos concomitantes e subsequentes, em que o estudante faz somente o ensino técnico no Ifes, será por meio de análise de histórico escolar, conforme modelo adotado desde o final de 2020.
Fecha do Campus Vitória do Ifes
Campus Vitória do Ifes Crédito: Ifes/Divulgação
As normas envolvendo a apresentação do histórico escolar para análise dos processos seletivos dos cursos técnicos concomitantes e subsequentes também serão definidos e apresentados no edital.
Em setembro de 2021, alunos e professores foram às ruas de Vitória contra o processo seletivo por análise de histórico escolar e sorteio em vez de aplicação de prova. Os manifestantes consideraram o critério injusto e também passível de ser burlado.

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Em comunicado oficial, o Ifes informou que “avalia que já existem condições para realização das provas presenciais, que foram suspensas devido à pandemia de Covid-19. A decisão pela utilização da análise de histórico escolar para os cursos técnicos concomitantes e subsequentes se deve ao fato de que as avaliações apontaram como adequado e eficaz o uso do formato.”
Apesar de a decisão já valer para os cursos do próximo semestre, a principal procura é por vagas para ingresso no início do ano.
O conteúdo da prova para ingresso nos cursos técnicos integrados para 2023 será disponibilizado em um edital até o final de setembro, assim como as orientações sobre os documentos, prazos e cursos ofertados.
Ainda não há definição quanto aos cursos técnicos integrados da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O formato está em estudo.

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