Ifes abre vagas para atuação em incubadoras com bolsas até R$ 3.520

Fachada do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) do campus Vila Velha Crédito: Divulgação

inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 7 de abril pelo formulário no link: Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) , por meio da Agência de Inovação do Ifes (Agifes), abriu processo seletivo para a seleção de oito bolsistas para atuarem nas ações da Incubadora de Empreendimentos. Aspelo formulário no link: https://forms.gle/cSQs4YPp6h6ADztU9

Segundo o edital nº 02/2022 , o processo tem o intuito de selecionar profissionais para atuarem nos Núcleos Incubadores da Incubadora do Ifes nos campi de Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Itapina, Linhares, São Mateus e Vila Velha.

A seleção compreende duas etapas: prova de títulos e entrevista individual on-line, conforme regras e cronograma do edital. A atuação do bolsista deverá ocorrer de maneira presencial no Núcleo Incubador a que se inscrever.

O coordenador da Incubadora, Leandro Vianna, disse que essa é uma oportunidade profissional para interessados em trabalhar com a Incubadora. "O nosso foco é empreendedorismo, inovação, tecnologia e gestão", enfatizou.

A Incubadora funciona como uma impulsionadora de ideias, negócios e empresas. "Pessoas que tenham propostas de novas tecnologias podem ser auxiliadas para patentear suas ideias", informou a assessoria da Agifes.

VAGAS E REQUISITOS

Núcleo Incubador Alegre – Sul Capixaba



Vagas: (1)

Bolsista de Extensão Tecnológica EXT-D

Requisitos: Possuir diploma ou certificado de conclusão do Ensino Médio, estar regularmente matriculado em cursos de graduação e possuir experiências em áreas voltadas ao Marketing Digital.

Carga Horária: 30 horas semanais.

Bolsa: R$ 822,80

Núcleo Incubador Cachoeiro de Itapemirim

Vagas: (1)

Bolsista de Apoio Técnico AT-NM

Requisitos: Possuir Ensino Médio ou Técnico concluído, estar matriculado em curso superior de Sistemas de Informação e possuir conhecimento para apoio à execução de serviços de programação de computadores e suporte e orientação aos empreendimentos do Núcleo Incubador.

Carga Horária: 30 horas semanais.

Bolsa: R$ 1.000,00

Núcleo Incubador Colatina

Vagas: (2)

Bolsista de Extensão Tecnológica EXT-C

Requisitos: Graduação em Administração ou Economia ou Contabilidade ou Sistemas de Informação ou Engenharia de Produção, cursando pós-graduação Lato ou Stricto Sensu nessas respectivas áreas.

Carga Horária: 40 horas semanais.

Bolsa: R$ 2.420,00

Bolsista de Apoio Técnico AT-NM

Requisitos: Nível médio ou técnico concluído, em qualquer área, e estar matriculado em curso superior.

Carga Horária: 30 horas semanais.

Bolsa: R$ 822,80

Núcleo Incubador Itapina

Vagas: (1)

Bolsista de Extensão Tecnológica EXT-C

Requisitos: Possuir diploma de curso superior.

Carga Horária: 40 horas semanais.

Bolsa: R$ 2.420,00

Núcleo Incubador Linhares

Vagas: (1)

Bolsista de Extensão Tecnológica EXT-C

Requisitos: Ensino superior com pós-graduação. Experiências em gestão administrativa, inovação e empreendedorismo, educação e negócios.

Carga Horária: 40 horas semanais.

Bolsa: R$ 2.420,00

Núcleo Incubador São Mateus

Vagas: (1)

Bolsista de Extensão Tecnológica EXT-C

Requisitos: Possuir diploma de curso superior.

Carga Horária: 40 horas semanais.

Bolsa: R$ 2.420,00

Núcleo Incubador Vila Velha

Vagas: (1)

Bolsista de Desenvolvimento Tecnológico Industrial DTI-A

Requisitos: Profissional de nível superior com, no mínimo, 4 (quatro) anos de experiência na área de inovação e empreendedorismo; e mestrado em qualquer área.

Carga Horária: 40 horas semanais.