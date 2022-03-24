Ifes abre vagas para atuação em incubadoras com bolsas até R$ 3.520

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), por meio da Agência de Inovação do Ifes (Agifes), abriu processo seletivo para a seleção de oito bolsistas para atuarem nas ações da Incubadora de Empreendimentos. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 7 de abril pelo formulário no link: https://forms.gle/cSQs4YPp6h6ADztU9.
Segundo o edital nº 02/2022, o processo tem o intuito de selecionar profissionais para atuarem nos Núcleos Incubadores da Incubadora do Ifes nos campi de Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Itapina, Linhares, São Mateus e Vila Velha.
A seleção compreende duas etapas: prova de títulos e entrevista individual on-line, conforme regras e cronograma do edital. A atuação do bolsista deverá ocorrer de maneira presencial no Núcleo Incubador a que se inscrever.
O coordenador da Incubadora, Leandro Vianna, disse que essa é uma oportunidade profissional para interessados em trabalhar com a Incubadora. "O nosso foco é empreendedorismo, inovação, tecnologia e gestão", enfatizou.
A Incubadora funciona como uma impulsionadora de ideias, negócios e empresas. "Pessoas que tenham propostas de novas tecnologias podem ser auxiliadas para patentear suas ideias", informou a assessoria da Agifes.
VAGAS E REQUISITOS
Núcleo Incubador Alegre – Sul Capixaba
Vagas: (1)
Bolsista de Extensão Tecnológica EXT-D
Requisitos: Possuir diploma ou certificado de conclusão do Ensino Médio, estar regularmente matriculado em cursos de graduação e possuir experiências em áreas voltadas ao Marketing Digital.
Carga Horária: 30 horas semanais.
Bolsa: R$ 822,80
Núcleo Incubador Cachoeiro de Itapemirim
Vagas: (1)
Bolsista de Apoio Técnico AT-NM
Requisitos: Possuir Ensino Médio ou Técnico concluído, estar matriculado em curso superior de Sistemas de Informação e possuir conhecimento para apoio à execução de serviços de programação de computadores e suporte e orientação aos empreendimentos do Núcleo Incubador.
Carga Horária: 30 horas semanais.
Bolsa: R$ 1.000,00
Núcleo Incubador Colatina
Vagas: (2)
Bolsista de Extensão Tecnológica EXT-C
Requisitos: Graduação em Administração ou Economia ou Contabilidade ou Sistemas de Informação ou Engenharia de Produção, cursando pós-graduação Lato ou Stricto Sensu nessas respectivas áreas.
Carga Horária: 40 horas semanais.
Bolsa: R$ 2.420,00
Bolsista de Apoio Técnico AT-NM
Requisitos: Nível médio ou técnico concluído, em qualquer área, e estar matriculado em curso superior.
Carga Horária: 30 horas semanais.
Bolsa: R$ 822,80
Núcleo Incubador Itapina
Vagas: (1)
Bolsista de Extensão Tecnológica EXT-C
Requisitos: Possuir diploma de curso superior.
Carga Horária: 40 horas semanais.
Bolsa: R$ 2.420,00
Núcleo Incubador Linhares
Vagas: (1)
Bolsista de Extensão Tecnológica EXT-C
Requisitos: Ensino superior com pós-graduação. Experiências em gestão administrativa, inovação e empreendedorismo, educação e negócios.
Carga Horária: 40 horas semanais.
Bolsa: R$ 2.420,00
Núcleo Incubador São Mateus
Vagas: (1)
Bolsista de Extensão Tecnológica EXT-C
Requisitos: Possuir diploma de curso superior.
Carga Horária: 40 horas semanais.
Bolsa: R$ 2.420,00
Núcleo Incubador Vila Velha
Vagas: (1)
Bolsista de Desenvolvimento Tecnológico Industrial DTI-A
Requisitos: Profissional de nível superior com, no mínimo, 4 (quatro) anos de experiência na área de inovação e empreendedorismo; e mestrado em qualquer área.
Carga Horária: 40 horas semanais.
Bolsa: R$ 3.520,00