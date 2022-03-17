Estão disponíveis vagas para professores em várias partes do Brasil Crédito: Pexels/Katerina Holmes

Para se inscrever, é preciso pagar uma taxa. O valor varia de acordo com o nível de escolaridade, sendo R$ 47,50 para as funções de nível superior e R$ 44,50 para as funções de nível médio.

R$ 1.803,84. Já de monitor de educação infantil com carga horária de 40 horas é de R$ 1.100,00. Ao todo serão ofertadas 328 vagas. Segundo o edital , a remuneração para professor e pedagogo com carga horária de 25 horas é de. Já de monitor de educação infantil com carga horária de 40 horas é de. Ao todo serão ofertadas

O processo seletivo será realizado em três etapas, sendo a primeira prova objetiva; a segunda, avaliação de título; e a terceira, prova prática. As provas objetivas serão realizadas em Linhares, com data prevista para o dia 1º de maio.

MINAS GERAIS

Em Minas Gerais, a Universidade Federal de Viçosa (UFVMG) oferece oportunidades para professor adjunto na área de Sociologia e Filosofia da Educação Física e dos Esportes. Os nomeados ao cargo vão receber o vencimento básico inicial de R$ 4.472,64 e a retribuição por titulação de R$ 5.143,54.

As inscrições estão abertas até as 23h30 do dia 18 de março, no site da universidade . O candidato deverá pagar uma taxa de participação no valor de R$ 120,75.

A avaliação será feita em quatro etapas. A primeira será uma prova de conhecimento, prevista para ser aplicada no dia 4 de abril, às 8h, no Departamento de Educação Física. Já as outras etapas consistem em prova didática, prova de defesa de projeto em ensino, pesquisa e/ou extensão e prova de títulos. Mais informações estão no edital do concurso

Your browser does not support the audio element. Abertas 408 vagas em concursos para professores no ES e em outros Estados

O Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) também abriu concurso público para provimento de vagas da carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico. Trata-se de uma vaga destinada ao Departamento de Ciências Sociais Aplicadas do campus Belo Horizonte – Nova Gameleira.

As inscrições devem ser efetuadas na página oficial do concurso, CefetMG , até as 23h59 do dia 31 de março. A taxa de inscrição é de R$ 250,00.

A remuneração para professor graduado é de R$ 4.472,64; para a titulação de aperfeiçoamento, R$ 4.919,90; e com especialização, R$ 5.367,17. Já para profissionais com mestrado, o salário é de R$ 6.708,96 e os com doutorado, R$ 9.616,18.

De acordo com o edital , além da remuneração, há auxílio-alimentação no valor de R$ 458,00, ressarcimento de despesa com Plano de Saúde Suplementar, auxílio-transporte e auxílio-creche.

O concurso será realizado em três etapas, sendo a primeira fase, prova escrita; a segunda fase, prova de defesa de projeto de pesquisa; e, a terceira fase, prova de títulos.

PARANÁ

uma vaga na área de Administração, subárea de Administração Pública, Contabilidade e Finanças Públicas, Organizações Públicas, Política e Planejamento Governamentais, Gestão Pública. No Paraná, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) publicou o edital nº 21/2022 a fim de preencherna área de Administração, subárea de Administração Pública, Contabilidade e Finanças Públicas, Organizações Públicas, Política e Planejamento Governamentais, Gestão Pública.

A vaga exige do candidato graduação e também doutorado em Administração Pública e áreas afins. A renumeração é de R$ 9.616,18.

Os interessados deverão se inscrever até o dia 3 de abril, pelo site . O valor da taxa de inscrição é de R$ 215,00.

A avaliação seguirá as seguintes etapas:

Prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório;

Leitura da prova escrita;

Prova didática, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova prática, quando houver, de caráter eliminatório e classificatório;

Análise de títulos e currículos, de caráter eliminatório e classificatório;

Defesa da proposta de atuação acadêmica, de caráter eliminatório e classificatório.



As provas vão acontecer entre os dias 9 e 13 de maio na unidade Unila Jardim Universitário, na cidade de Foz do Iguaçu no Paraná.

SÃO PAULO

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Itupeva abriu 76 vagas para professores de ensino infantil, ensino fundamental, Educação Física, Filosofia, Língua Inglesa e Música.

As inscrições devem ser feitas até as 23h59 do dia 11 de abril, pelo site da empresa contrata pela prefeitura para realizar o processo seletivo, a SH Dias Consultoria . O valor das inscrições é de R$ 70,50.

R$ 3.970,36. O processo seletivo será composto das fases de prova objetiva e avaliação de títulos. A realização das provas objetivas está prevista para ocorrer no dia 15 de maio. Segundo o edital , a remuneração é de. O processo seletivo será composto das fases de prova objetiva e avaliação de títulos. A realização das provas objetivas está prevista para ocorrer no dia 15 de maio.

RIO DE JANEIRO

A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) abriu processo seletivo para duas vagas para professor substituto, nas áreas de Filosofia/ Filosofia da Ciência e da Tecnologia; Tecnologia do Conhecimento e Filosofia/ Lógica e Epistemologia.

As inscrições serão realizadas por meio do endereço eletrônico [email protected] , no período compreendido entre as 8 horas do dia 4 de abril e as 16h do dia 13 de abril. O valor da taxa de inscrição é de R$ 60,00.

O subsídio para professor adjunto com regime de trabalho de 40 horas semanais é de R$ 3.130,85.

A seleção será feita por meio da etapa de avaliação da prova de títulos, a qual tem caráter eliminatório e classificatório e vai consistir na análise do Currículo Lattes dos candidatos. Mais informações podem ser encontradas no edital

RIO GRANDE DO NORTE

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte está oferecendo oportunidades para a seleção de professor substituto para cadastro de reserva no Departamento de Medicina Integrada - Campus de Natal e na Escola Multicampi de Ciências Médicas.

A inscrição será feita via internet, até as 23h59 do dia 29 de março, no site da Sigrh . A taxa de inscrição é de R$ 50,00.

Há carga horária de 20 e 40 horas. Na carga de 20 horas, a remuneração é de R$ 2.566,20 na titulação de aperfeiçoamento; R$ 2.654,37 para especialização; R$ 3.006,15 para quem tem mestrado; e R$ 3.606,45 para quem tem doutorado.

Já na carga horária de 40 horas, a remuneração é de R$ 3.782,31 na titulação de aperfeiçoamento; R$ 4.010,08 para especialização; R$ 4.699,05 para quem tem mestrado; e R$ 6.200,14 para quem tem doutorado.