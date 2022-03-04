Sedu abre processo seletivo para professores de Inglês e Espanhol no ES

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) divulgou, na manhã desta sexta-feira (4), a abertura de um processo seletivo para contratação de professores de Língua Inglesa e de Língua Espanhola. As inscrições já podem ser feitas pelo site Seleção ES, até às 17h da próxima quarta-feira (9).
A contratação é para regime de designação temporária, em atendimento às necessidades da Sedu, para atuação nos Centros Estaduais de Idiomas (CEIs) em 11 cidades, sendo elas:
- Afonso Cláudio
- Barra de São Francisco
- Cachoeiro de Itapemirim
- Carapina
- Cariacica
- Colatina
- Guaçuí
- Linhares
- Nova Venécia
- São Mateus
- Vila Velha
O subsídio para os professores é de R$ 2.700 para portador de curso de licenciatura ou Programa Especial de Formação Pedagógica; R$ 2.835 para quem tem pós-graduação (especialização); R$ 3.685 para os profissionais que tenham mestrado; e R$ 4.975,43 para os com doutorado.
De acordo com a Sedu, serão ofertadas 45 vagas para professores de Língua Inglesa e 3 vagas para professores de Língua Espanhola. Mais informações podem ser encontradas no edital nº 07/2022.
ETAPAS
O processo seletivo conta com quatro etapas:
- Inscrição;
- Chamada e Comprovação de Títulos;
- Entrevista em Língua Inglesa ou Língua Espanhola;
- Formalização de Contrato.
O edital também ressalta os requisitos a serem seguidos, entre eles: ter a idade mínima de 18 anos completos, possuir a escolaridade e requisitos mínimos exigidos para o cargo, assim como ter experiência mínima de dois anos em regência de classe na disciplina pleiteada.
Além disso, por causa da pandemia da Covid-19, é vedada a contratação de candidatos considerados do grupo de risco, que ainda não foram imunizados com as duas doses ou dose única das vacinas contra esse vírus.