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Contratação

Sedu abre processo seletivo para professores de Inglês e Espanhol no ES

As inscrições estão abertas e seguem até 9 de março. A contratação é para regime de designação temporária, para atuação nos Centros Estaduais de Idiomas (CEIs) em 11 cidades. Salários podem chegar a R$ 4.975,43

Publicado em 04 de Março de 2022 às 12:03

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

04 mar 2022 às 12:03
Professor na sala de aula
Sedu abre processo seletivo para professores Crédito: Divulgação/Pexels
Secretaria de Estado da Educação (Sedu) divulgou, na manhã desta sexta-feira (4), a abertura de um processo seletivo para contratação de professores de Língua Inglesa e de Língua Espanhola. As inscrições já podem ser feitas pelo site Seleção ES,  até às 17h da próxima quarta-feira (9).
A contratação é para regime de designação temporária, em atendimento às necessidades da Sedu, para atuação nos Centros Estaduais de Idiomas (CEIs) em 11 cidades, sendo elas:
  • Afonso Cláudio 
  • Barra de São Francisco 
  • Cachoeiro de Itapemirim 
  • Carapina 
  • Cariacica 
  • Colatina 
  • Guaçuí 
  • Linhares 
  • Nova Venécia 
  • São Mateus 
  • Vila Velha
O subsídio para os professores é de R$ 2.700 para portador de curso de licenciatura ou Programa Especial de Formação Pedagógica; R$ 2.835 para quem tem pós-graduação (especialização); R$ 3.685 para os profissionais que tenham mestrado; e R$ 4.975,43 para os com doutorado. 
De acordo com a Sedu, serão ofertadas 45 vagas para professores de Língua Inglesa e 3 vagas para professores de Língua Espanhola. Mais informações podem ser encontradas no edital nº 07/2022.

ETAPAS

O processo seletivo conta com quatro etapas:
  1. Inscrição;
  2. Chamada e Comprovação de Títulos;
  3. Entrevista em Língua Inglesa ou Língua Espanhola;
  4. Formalização de Contrato.
O edital também ressalta os requisitos a serem seguidos, entre eles: ter a idade mínima de 18 anos completos, possuir a escolaridade e requisitos mínimos exigidos para o cargo, assim como ter experiência mínima de dois anos em regência de classe na disciplina pleiteada.
Além disso, por causa da pandemia da Covid-19, é vedada a contratação de candidatos considerados do grupo de risco, que ainda não foram imunizados com as duas doses ou dose única das vacinas contra esse vírus.

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