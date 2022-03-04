Sedu abre processo seletivo para professores de Inglês e Espanhol no ES

Sedu abre processo seletivo para professores Crédito: Divulgação/Pexels

A contratação é para regime de designação temporária, em atendimento às necessidades da Sedu, para atuação nos Centros Estaduais de Idiomas (CEIs) em 11 cidades, sendo elas:

Afonso Cláudio

Barra de São Francisco

Cachoeiro de Itapemirim

Carapina

Cariacica

Colatina

Guaçuí

Linhares

Nova Venécia

São Mateus

Vila Velha

O subsídio para os professores é de R$ 2.700 para portador de curso de licenciatura ou Programa Especial de Formação Pedagógica; R$ 2.835 para quem tem pós-graduação (especialização); R$ 3.685 para os profissionais que tenham mestrado; e R$ 4.975,43 para os com doutorado.

45 vagas para professores de Língua Inglesa e 3 vagas para professores de Língua Espanhola. Mais informações podem ser encontradas no edital nº 07/2022 De acordo com a Sedu, serão ofertadas. Mais informações podem ser encontradas no edital

ETAPAS

O processo seletivo conta com quatro etapas:

Inscrição; Chamada e Comprovação de Títulos;

Entrevista em Língua Inglesa ou Língua Espanhola;

Formalização de Contrato.



O edital também ressalta os requisitos a serem seguidos, entre eles: ter a idade mínima de 18 anos completos, possuir a escolaridade e requisitos mínimos exigidos para o cargo, assim como ter experiência mínima de dois anos em regência de classe na disciplina pleiteada.