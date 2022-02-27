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Em todo o país

180 concursos e seleções abertos com 18 mil vagas e salário de até R$ 30 mil

Há oportunidades para cargos de todos os níveis de escolaridade em diversos Estados do Brasil. Há chances no magistério, na segurança pública, na saúde e em outras áreas

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 19:36

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 fev 2022 às 19:36
Mais de 18 mil vagas estão disponíveis em 180 concursos públicos e processos seletivos de todo o país. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade e para cargos efetivos e temporários.
Os salários podem chegar a R$ 30.404 no Ministério Público do Acre. A oferta é de 10 postos para promotor e os interessados têm até 8 de março para garantir a participação. Já na Defensoria Pública do Ceará são 60 chances para defensor, com remuneração de R$ 27.528. O prazo para se inscrever vai de 3 de março a 5 de abril.
provas de concursos públicos
Provas de concursos públicos serão aplicadas em todo o país Crédito: Freepik
180 concursos e seleções abertos com 18 mil vagas e salário de até R$ 30 mil
governo federal lançou edital para a contratação de 217 servidores temporários no Ministério das Comunicações. São três cargos, todos para nível superior. Os salários variam de R$ 3.800 a R$ 8.300. O atendimento aos candidatos ocorre até 14 de março. A lotação dos postos será na sede do órgão, em Brasília. Os contratos terão duração de quatro anos, podendo ser prorrogados por até cinco anos.
Ainda à nível nacional, as Forças Armadas têm chances para quem tem nível médio ou superior.
No Espírito Santo, a Ufes está com inscrições abertas até 20 de março para o concurso que visa preencher 20 vagas para servidores. A instituição tem também editais lançados para a contratação de professores substitutos.
Já o governo capixaba lançou o edital de abertura de concurso público com 59 vagas para cargos de professor adjunto e assistente, além de técnico de nível superior. Os interessados têm até o dia 16 de março para se inscrever. A remuneração pode chegar a R$ 6.552.

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