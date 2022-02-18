Concurso no ES: saiba as habilidades para atuar como trabalhador portuário

Trabalhadores do Ogmo-ES no Porto de Vitória Crédito: Facebook/Ogmo-ES

Prova objetiva (eliminatória e classificatória);

Teste de Aptidão Física - TAF (eliminatória e classificatória);

Avaliação Psicológica (eliminatória);

Exame Médico (eliminatória);

Curso de Formação (eliminatória).

Ao todo são 600 vagas, sendo 150 imediatas e 450 para cadastro de reserva. Para participar da seleção, é necessário ter o nível médio e carteira de habilitação, na categoria B. Clique aqui para ler o edital.

A diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, lembra que estudos científicos apontam as seguintes habilidades que trabalhadores portuários devem ter:

Ter capacidade para resolução de problemas;

Capacidade de organização e planejamento;

Capacidade de trabalhar em equipe;

Responsabilidade no trabalho;

Capacidade de aprender e cumprir ordens;

Capacidade de aplicar os conhecimentos à prática;

Habilidade para trabalhar de forma independente;

Comunicar-se em outro idioma;

Saber utilizar tecnologias.

Os trabalhadores portuários avulsos são profissionais multitarefas e desempenham diversas atividades dentro dos portos. Aliás, os aprovados poderão atuar no Porto de Vitória ou em Aracruz.

QUANDO TERMINAM AS INSCRIÇÕES

A taxa de participação é de R$ 142. O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito por meio de PIX, cartão de crédito, em até 4x, ou por boleto bancário.

QUANTO GANHA UM TRABALHADOR PORTUÁRIO

A remuneração dos profissionais é variável, conforme os valores previstos na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), referente a jornada de trabalho de seis horas diárias para o exercício da função. Conforme a tabela, os profissionais recebem de R$ 259,65 a R$ 406,14 por dia.

A jornada de trabalho dos trabalhadores portuários avulsos multifuncionais será de 6 horas diárias contínuas e ininterruptas, com intervalo de 15 minutos para descanso, obedecendo aos seguintes horários: 7 às 13h, 13 às 19h, 19 à 1h e de 1 às 7h, observando-se os adicionais de trabalho noturno e do trabalho realizado aos sábados, domingos e feriados, respeitando a interjornada de trabalho de 11 horas.

“As perspectivas de ganhos compensam as inúmeras atribuições, pois o trabalhador portuário avulso multifuncional cadastrado, havendo demanda – e sempre há –, pode, inicialmente, chegar a ganhar mensalmente mais de R$ 5 mil e, mais adiante, chegar a ter ganhos que superam R$ 15 mil mensais”, complementa Ivone.

Ela explica que nos primeiros dois anos de cadastro, o trabalhador portuário deverá ficar disponível para qualquer tarefa, desde as mais cansativas até as fáceis e de leve execução.

QUANDO SERÁ A PROVA

A prova objetiva será aplicada na data provável de 13 de março de 2022, das 8h às 12h. Os candidatos terão que responder 50 questões de múltipla escolha, distribuídas pelas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Língua Inglesa e Informática.

Já a avaliação física será realizada na Grande Vitória, entre os dias 2 e 10 de abril. Serão convocados para esta etapa até 1.200 aprovados no primeiro exame.

Os candidatos farão:

Prova de corrida de até 2,4 km, em no máximo 12 minutos;

Prova de flexão e extensão de membros superiores com apoio de frente sobre o solo;

Prova abdominal.