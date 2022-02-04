Concurso aberto no ES: saiba o que faz um trabalhador portuário avulso

Trabalhador portuário vai atuar em portos da Grande Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O candidato precisa ter apenas o ensino médio e carteira de habilitação na categoria B (carro). A diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, ressalta que esta é uma excelente oportunidade para se entrar ou retornar ao mercado de trabalho.

Mas o que fazem os trabalhadores portuários avulsos? Eles são profissionais multitarefas e desempenham diversas atividades dentro dos portos. Aliás, os aprovados poderão atuar na Grande Vitória ou em Aracruz

Atribuições do cargo:

Movimentação de mercadorias nas instalações dentro do porto, compreendendo o recebimento, conferência, transporte interno, abertura de volumes para a conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem como o carregamento e descarga de embarcações, quando efetuados por aparelhamento portuário;

Movimentação de mercadorias nos conveses ou nos porões das embarcações principais ou auxiliares, incluindo o transbordo, arrumação, peação e despeação, bem como o carregamento e a descarga, quando realizados com equipamentos de bordo;

Contagem de volumes, anotação de suas características, procedência ou destino, verificação do estado das mercadorias, assistência à pesagem, conferência do manifesto e demais serviços correlatos, nas operações de carregamento e descarga de embarcações;

Reparo e restauração das embalagens de mercadorias, nas operações de carregamento e descarga de embarcações, reembalagem, marcação, remarcação, carimbagem, etiquetagem, abertura de volumes para vistoria e posterior recomposição;

Atividade de fiscalização da entrada e saída de pessoas a bordo das embarcações atracadas ou fundeadas ao largo, bem como da movimentação de mercadorias nos portalós, rampas, porões, conveses, plataformas e em outros locais da embarcação.

Outra particularidade do cargo é que a remuneração dos profissionais é variável, conforme os valores previstos na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria, referente a jornada de trabalho de seis horas diárias para o exercício da função. Conforme a tabela, os profissionais recebem de R$ 259,65 a R$ 406,14 por dia.

“As perspectivas de ganhos compensam as inúmeras atribuições, pois o trabalhador portuário avulso multifuncional – cadastrado, havendo demanda – e sempre há -, pode, inicialmente, chegar a ganhar mensalmente mais de R$ 5 mil e, mais adiante, chegar a ter ganhos que superam R$ 15 mil mensais”, complementa Ivone.

Ela explica que nos primeiros dois anos de cadastro, o trabalhador portuário deverá ficar disponível para qualquer tarefa, desde as mais cansativas até as fáceis e de leve execução.

“Depois desse período, poderá realizar cursos e conseguir o registro como estivador, arrumador, capatazia ou conferente, situação em que ficará sujeito às melhores atribuições no trabalho portuário, bem como a salários bem mais significativos”, explica.

Os profissionais têm uma lei própria dos portuários avulsos e não há vínculo empregatício, pois seguem um regime jurídico próprio, obedecendo às diretrizes da convenção coletiva de trabalho. Em outras palavras, não há exatamente uma estabilidade, mas o cancelamento do registro depende de motivação.

PONTO A PONTO SOBRE O PROCESSO SELETIVO

Vagas: 600, das quais 150 imediatas e 450 para cadastro de reserva.

Requisitos: nível médio e carteira de habilitação, na categoria B.

Remuneração: será feita de duas formas: por produção, em função da produtividade alcançada, ou por salário dia nos casos de comparecimento, efetiva escalação e quando a remuneração por produção não atingir o valor do salário dia. O mínimo pago aos trabalhadores diariamente por atividade desempenhada varia de R$ 259,65 a R$ 406,14. A tabela com os valores previstos está disponível no site da IDCAP.

Inscrições: podem ser feitas até o dia 20 de fevereiro de 2022, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), empresa responsável pela seleção.

Taxa de participação: R$ 142. O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito por meio de PIX, cartão de crédito, em até 4x, ou por boleto bancário.

Provas objetivas: serão aplicadas em 13 de março, com questões de Língua Portuguesa, Matemática, Língua Inglesa e Informática.

Outras etapas: Teste de Aptidão Física (TAF), avaliação psicológica, exame médico e curso de formação, com duração de dois meses.

Vínculo de trabalho: o candidato aprovado em todas as etapas será cadastrado no Ogmo trabalhador portuário avulso e será convocado para trabalhar no Porto em Vitória ou em Aracruz. Eles pertencerão ao regime jurídico próprio dos trabalhadores portuários avulsos e serão regidos pelas disposições da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2021/2023, e respectivas alterações, bem como demais normas legais aplicáveis a essa categoria.