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Oportunidades

Além da Sedu, veja como estão os outros 12 concursos do ES para 2022

Serão ofertadas 2.633 vagas no total em cargos de níveis médio, técnico e superior; veja como está o andamento de cada um deles

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 09:04

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

31 jan 2022 às 09:04
Data: 24/01/2019 - ES - VitÃ³ria - Policial - PolÃ­cia Militar usa drones para monitorar morros de VitÃ³ria - Editoria: PolÃ­cia - Foto: Fernando Madeira - NA
Polí­cia Militar vai contratar 1.000 novos soldados Crédito: Fernando Madeira
Além da Sedu, veja como estão os outros 11 concursos do ES para 2022
governo do Espírito Santo deve abrir ao menos 12 novos concursos públicos em 2022. Ao todo, serão 2.633 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior, todas previstas no Orçamento estadual. Nesta terça-feira (25) foi publicado e edital da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) com 1.500 vagas.
De acordo com a administração estadual, os processos seletivos devem ocorrer ao longo do ano. Em alguns deles, as bancas organizadoras já foram escolhidas e as regras estão sendo finalizadas para serem divulgadas. O governador Renato Casagrande (PSB) já autorizou as novas contratações.
A área da Segurança Pública vai contemplar o maior número de vagas. Do total, 1.111 oportunidades serão destinadas a postos da Polícia Militar, distribuídas da seguinte maneira: 1.000 para soldados, 30 para soldados auxiliares da saúde, 22 para soldados músicos, 20 para oficiais médicos, 20 para oficiais dentistas, 10 para oficiais enfermeiros, 5 para oficiais farmacêuticos ou bioquímicos, 2 para oficiais médicos veterinários e 2 para oficiais músicos.

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O edital da corporação está previsto para ser publicado em março e o Instituto AOCP foi o escolhido para elaborar o documento. Para soldados, a remuneração é de R$ 3.388,78, após a incorporação, já para os oficiais, os ganhos chegam a R$ 8.597,84.
Outro edital que não deve demorar a sair é o do Corpo de Bombeiros. O concurso vai ofertar 120 vagas para o cargo de soldado, que exige o nível médio e será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). O processo da seleção se encontra sob análise final da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).
Polícia Civil também prepara processo seletivo para a contratação de 40 delegados, com salários que chegam a R$ 10.058 mensais. Os candidatos devem ter graduação em Direito. A previsão é de que o edital seja publicado ainda esse ano. O nome da banca organizadora ainda não foi divulgado pela corporação. 

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Ainda em 2022, a Secretaria da Justiça (Sejus) vai contratar 600 inspetores penitenciários efetivos. O requisito para o cargo é ter o nível médio e os aprovados vão receber salário de R$ 3 mil. Em agosto de 2021, foi formada a comissão organizadora responsável por coordenar a realização do certame. A previsão é lançar o edital em março deste ano.
Por fim, a área de segurança contará ainda com a abertura de 400 vagas para agente penitenciário no Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases). Segundo informações do órgão, a comissão do certame está finalizando alguns procedimentos internos. Assim que essa fase for concluída, o próximo passo é a elaboração do edital para contratar a banca.
OUTROS CONCURSOS
Fora das forças de segurança, há ainda a previsão de abertura de concurso na Secretaria de Controle e Transparência (Secont). Neste caso, serão 12 vagas para o cargo de auditor do Estado, destinado a quem tem nível superior.
A empresa responsável pelo certame será o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O edital está em fase de elaboração e será divulgado em breve. O salário base inicial é de R$ 9.653,06.

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Também já está definido que o Instituto AOCP vai organizar o concurso com seis vagas para o cargo de especialista em estudos e pesquisas governamentais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). A banca realiza os ajustes finais para a publicação do edital e consequente abertura das inscrições. A previsão é de que o concurso aconteça ainda no primeiro semestre de 2022.
O certame da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) contará com 65 vagas e será organizado pela Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais (CefetMinas), escolhida pelo critério de dispensa de licitação. Serão seis chances para quem tem ensino médio e 59 para nível superior.
O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) vai abrir concurso público com 60 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração varia de R$ 1.889,72 a R$ 5.416,56. Em novembro, a autarquia anunciou os nomes dos servidores que fazem parte da comissão organizadora da seleção. A autarquia informou que está em fase de contratação da banca e o edital será divulgado ainda no primeiro semestre.
Na última sexta-feira (28), o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) definiu os nomes da comissão que ficará responsável pelo concurso. O governo autorizou a disponibilidade de 219 vagas, sendo 100 para preenchimento imediato e as demais para cadastro de reserva.  Ainda não há definições sobre salários e publicação de edital.
Os concursos da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) e do Instituto de Previdência dos Servidores do ES (IPAJM) também estão previstos no orçamento estadual, mas ainda não têm oferta de vagas e bancas definidas.

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