Além da Sedu, veja como estão os outros 12 concursos do ES para 2022

Polí­cia Militar vai contratar 1.000 novos soldados Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Além da Sedu, veja como estão os outros 11 concursos do ES para 2022

De acordo com a administração estadual, os processos seletivos devem ocorrer ao longo do ano. Em alguns deles, as bancas organizadoras já foram escolhidas e as regras estão sendo finalizadas para serem divulgadas. O governador Renato Casagrande (PSB) já autorizou as novas contratações.

A área da Segurança Pública vai contemplar o maior número de vagas. Do total, 1.111 oportunidades serão destinadas a postos da Polícia Militar , distribuídas da seguinte maneira: 1.000 para soldados, 30 para soldados auxiliares da saúde, 22 para soldados músicos, 20 para oficiais médicos, 20 para oficiais dentistas, 10 para oficiais enfermeiros, 5 para oficiais farmacêuticos ou bioquímicos, 2 para oficiais médicos veterinários e 2 para oficiais músicos.

O edital da corporação está previsto para ser publicado em março e o Instituto AOCP foi o escolhido para elaborar o documento. Para soldados, a remuneração é de R$ 3.388,78, após a incorporação, já para os oficiais, os ganhos chegam a R$ 8.597,84.

Polícia Civil também prepara processo seletivo para a contratação de 40 delegados, com salários que chegam a R$ 10.058 mensais. Os candidatos devem ter graduação em Direito. A previsão é de que o edital seja publicado ainda esse ano. O nome da banca organizadora ainda não foi divulgado pela corporação.

Ainda em 2022, a Secretaria da Justiça ( Sejus ) vai contratar 600 inspetores penitenciários efetivos. O requisito para o cargo é ter o nível médio e os aprovados vão receber salário de R$ 3 mil. Em agosto de 2021, foi formada a comissão organizadora responsável por coordenar a realização do certame. A previsão é lançar o edital em março deste ano.

Por fim, a área de segurança contará ainda com a abertura de 400 vagas para agente penitenciário no Instituto de Atendimento Socioeducativo ( Iases ). Segundo informações do órgão, a comissão do certame está finalizando alguns procedimentos internos. Assim que essa fase for concluída, o próximo passo é a elaboração do edital para contratar a banca.

OUTROS CONCURSOS

Fora das forças de segurança, há ainda a previsão de abertura de concurso na Secretaria de Controle e Transparência (Secont). Neste caso, serão 12 vagas para o cargo de auditor do Estado, destinado a quem tem nível superior.

A empresa responsável pelo certame será o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O edital está em fase de elaboração e será divulgado em breve. O salário base inicial é de R$ 9.653,06.

Também já está definido que o Instituto AOCP vai organizar o concurso com seis vagas para o cargo de especialista em estudos e pesquisas governamentais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). A banca realiza os ajustes finais para a publicação do edital e consequente abertura das inscrições. A previsão é de que o concurso aconteça ainda no primeiro semestre de 2022.

O certame da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) contará com 65 vagas e será organizado pela Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais (CefetMinas), escolhida pelo critério de dispensa de licitação. Serão seis chances para quem tem ensino médio e 59 para nível superior.

Na última sexta-feira (28), o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural ( Incaper ) definiu os nomes da comissão que ficará responsável pelo concurso. O governo autorizou a disponibilidade de 219 vagas, sendo 100 para preenchimento imediato e as demais para cadastro de reserva. Ainda não há definições sobre salários e publicação de edital.