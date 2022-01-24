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Mais de 21 mil vagas em 150 concursos e seleções com salário de até R$ 32 mil

Há oportunidades na Secretaria de Saúde do Espírito Santo, na Prefeitura de Venda Nova, no Ministério Público do Rio de Janeiro, entre outros órgãos em todas as regiões do Brasil; veja a lista completa

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 05:21

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 jan 2022 às 05:21
Mais de 21 mil vagas estão abertas em 150 concursos públicos e processos seletivos em todo o país a partir desta segunda-feira (24). O maior volume de vagas está disponível nas áreas de segurança pública, saúde e educação. Podem se inscrever candidatos de todos os níveis de escolaridade. Os postos são para carreiras efetivas e temporárias.
O maior salário oferecido é no certame do Ministério Público do Rio de Janeiro, R$ 32.004 para o cargo de promotor. Os interessados devem se inscrever até 10 de fevereiro. Também há vagas para a mesma função no Ministério Público de Pernambuco. Neste caso, a remuneração é de R$ 30.342.
Candidato estuda para concurso público
Milhares de vagas abertas em concursos e seleções Crédito: Pexels
No Espírito Santo, a Secretaria de Saúde está com inscrições abertas para quatro processos seletivos. Os interessados têm até o dia 28 de janeiro para garantir a participação nas seleções. Os ganhos variam de R$ 1,1 mil a R$ 10 mil.
Ainda no Estado, a Prefeitura de Venda Nova do Imigrante está com 124 vagas disponíveis para candidatos de todos os níveis de escolaridade.
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) lançou novo edital para a contratação de servidores efetivos. São 16 chances para cargos de níveis técnico e superior, com salários que variam de R$ 2.904,96 a R$ 4.638,66. O prazo para se inscrever vai de 7 de fevereiro a 20 de março.

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