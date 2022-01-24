Mais de 21 mil vagas em 150 concursos e seleções com salário de até R$ 32 mil

Mais de 21 mil vagas estão abertas em 150 concursos públicos e processos seletivos em todo o país a partir desta segunda-feira (24). O maior volume de vagas está disponível nas áreas de segurança pública, saúde e educação. Podem se inscrever candidatos de todos os níveis de escolaridade. Os postos são para carreiras efetivas e temporárias.
O maior salário oferecido é no certame do Ministério Público do Rio de Janeiro, R$ 32.004 para o cargo de promotor. Os interessados devem se inscrever até 10 de fevereiro. Também há vagas para a mesma função no Ministério Público de Pernambuco. Neste caso, a remuneração é de R$ 30.342.
No Espírito Santo, a Secretaria de Saúde está com inscrições abertas para quatro processos seletivos. Os interessados têm até o dia 28 de janeiro para garantir a participação nas seleções. Os ganhos variam de R$ 1,1 mil a R$ 10 mil.
Ainda no Estado, a Prefeitura de Venda Nova do Imigrante está com 124 vagas disponíveis para candidatos de todos os níveis de escolaridade.
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) lançou novo edital para a contratação de servidores efetivos. São 16 chances para cargos de níveis técnico e superior, com salários que variam de R$ 2.904,96 a R$ 4.638,66. O prazo para se inscrever vai de 7 de fevereiro a 20 de março.