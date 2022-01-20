Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Prefeitura do ES abre seleção com 123 vagas e salário de até R$ 10 mil
Venda Nova do Imigrante

Prefeitura do ES abre seleção com 123 vagas e salário de até R$ 10 mil

Podem se candidatar profissionais de todos os níveis de escolaridade; interessados podem se inscrever de 24 de janeiro a 7 de fevereiro. Oportunidades são temporárias

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 12:20

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 jan 2022 às 12:20
A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, município que fica na região Serrana do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 123 profissionais temporários. As oportunidades são destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade. Além dos postos iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
A remuneração varia de R$ 1.118,65 a R$ 10.630,79, conforme o cargo. Entretanto, alguns trabalhadores receberão por hora trabalhada, como é caso dos instrutores. O valor, neste caso, é de R$ 16,34.
Os interessados poderão se inscrever de 24 de janeiro a 7 de fevereiro de 2022, no endereço eletrônico do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idecap), responsável pela seleção. 
Prova de concurso público
Seleção terá provas para todos os cargos  Crédito: Pixabay
A taxa de inscrição é de R$ 40 para os cargos de nível fundamental, R$ 50 para os de nível médio e técnico e de R$ 60 para os de nível superior.
Os candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e forem membros de família de baixa renda, poderão solicitar isenção do valor. O benefício pode ser solicitado nos dias 24 e 25 de janeiro, no site da inscrição.
O processo seletivo contará com prova objetiva, experiência profissional e avaliação de títulos para todos os cargos. Para todas as funções de motorista e operador de máquinas, haverá ainda prova prática. O teste objetivo será aplicado em 20 de fevereiro.
A validade da seleção será de dois anos, podendo ser prorrogada pelo mesmo período.
CONFIRA OS CARGOS
  • Braçal (10)
  • Calceteiro (1)
  • Coveiro (cadastro de reserva)
  • Operador de máquinas agrícolas (1)
  • Pedreiro (cadastro de reserva)
  • Servente (5)
  • Vigia (1)
  • Auxiliar de enfermagem ESF (7)
  • Auxiliar de saúde bucal (1)
  • Auxiliar de saúde bucal ESF (5)
  • Cozinheiro (5)
  • Motorista - ônibus /ambulância (3)
  • Motorista (5)
  • Motorista ESF (5)
  • Motorista para transporte de ônibus escolar (5)
  • Mecânico (cadastro de reserva)
  • Operador de máquinas pesadas (cadastro de reserva)
  • Agente administrativo (5)
  • Almoxarife (cadastro de reserva)
  • Auxiliar de arrecadação (cadastro de reserva)
  • Auxiliar de karatê (cadastro de reserva)
  • Auxiliar de sala (10)
  • Cuidador de abrigo institucional (cadastro de reserva)
  • Eletricista (cadastro de reserva)
  • Fiscal de meio ambiente (cadastro de reserva)
  • Fiscal de obras e postura (cadastro de reserva)
  • Fiscal sanitário (cadastro de reserva)
  • Instrutor de artesanato (cadastro de reserva)
  • Instrutor de artesanato em mármore e granito (cadastro de reserva)
  • Instrutor de criatividade e expressão (cadastro de reserva)
  • Instrutor de dança (cadastro de reserva)
  • Instrutor de fotografia (cadastro de reserva)
  • Instrutor de informática (cadastro de reserva)
  • Instrutor de karatê (cadastro de reserva)
  • Instrutor de música e canto (cadastro de reserva)
  • Instrutor de pintura em geral (cadastro de reserva)
  • Instrutor de teatro (cadastro de reserva)
  • Instrutor de violão (cadastro de reserva)
  • Instrutor musical (cadastro de reserva)
  • Técnico de enfermagem (2)
  • Técnico em edificações (cadastro de reserva)
  • Técnico em georreferenciamento (cadastro de reserva)
  • Técnico em informática (cadastro de reserva)
  • Técnico em meio ambiente (cadastro de reserva)
  • Assistente social (3)
  • Atendimento educ. especializado para área de deficiência visual (cadastro de reserva)
  • Bibliotecário (cadastro de reserva)
  • Contador (cadastro de reserva)
  • Coordenador de abrigo institucional (1)
  • Educador social (3)
  • Enfermeiro (cadastro de reserva)
  • Enfermeiro ESF (1)
  • Engenheiro agrônomo (cadastro de reserva)
  • Engenheiro civil (cadastro de reserva)
  • Farmacêutico (cadastro de reserva)
  • Fisioterapeuta (cadastro de reserva)
  • Fonoaudiólogo (1)
  • Libras – candidato ouvinte (cadastro de reserva)
  • Libras surdo (cadastro de reserva)
  • Médico clínico geral (6)
  • Médico ESF (1)
  • Médico especialista ginecologista (1)
  • Médico especialista pediatra (1)
  • Médico veterinário (cadastro de reserva)
  • Nutricionista (cadastro de reserva)
  • Odontólogo ESF (cadastro de reserva)
  • Orientador social (2)
  • Pedagogo (8)
  • Professor de atletismo (cadastro de reserva)
  • Professor de arte (cadastro de reserva)
  • Professor de basquete (cadastro de reserva)
  • Professor de ciências (cadastro de reserva)
  • Professor de Educação Física (1)
  • Professor de Ensino Religioso (cadastro de reserva)
  • Professor de Futsal (cadastro de reserva)
  • Professor de Ginástica Localizada (cadastro de reserva)
  • Professor de Ginástica Rítmica (cadastro de reserva)
  • Professor de Handebol (cadastro de reserva)
  • Professor de Tênis de Mesa (cadastro de reserva)
  • Professor de Vôlei (cadastro de reserva)
  • Professor de Xadrez (cadastro de reserva)
  • Professor Educação Física (1)
  • Professor de Geografia (cadastro de reserva)
  • Professor de História (cadastro de reserva)
  • Professor  Letras/Inglês (2)
  • Professor Letras/Português (2)
  • Professor Matemática (2)
  • Professor PA (13)
  • Professor PA de Atendimento Educacional Especializado – Libras (cadastro de reserva)
  • Atendimento Educacional Especializado para área de def. intelectual e transtornos globais do desenvolvimento (cadastro de reserva)
  • Professor PA ou PB intérprete e tradutor de Libras (cadastro de reserva)
  • Professor PB de Atendimento Educacional Especializado – Libras (cadastro de reserva)
  • Psicólogo (2)
  • Psicólogo ESF (1)
  • Psicopedagogo (cadastro de reserva)
  • Biólogo (cadastro de reserva)
  • Engenheiro ambiental (cadastro de reserva)
  • Engenheiro Agrimensor (cadastro de reserva)
  • Arquiteto (cadastro de reserva)

LEIA MAIS

Mais de 227 mil vagas em 131 concursos e seleções; salário de até R$ 32 mil

Concurso da Secretaria de Educação do ES vai ter 1.500 vagas

Ufes abre novo concurso para servidores com salário de até R$ 4,6 mil

PM define organizadora de concurso público com 1.111 vagas

Vila Velha vai abrir concurso para guarda municipal e agente de saúde

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos Venda Nova do Imigrante Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Os policiais foram até Santo André, nas imediações do Faça Fácil, onde ocorreu o duplo homicídio
Homem e mulher são mortos a tiros no meio da rua em Cariacica
Daniele Loureiro dos Santos, de 24 anos, foi morta a tiros dentro de casa em Linhares
Menina de 6 anos liga para tia e pede ajuda após mãe ser morta a tiros em Linhares
A abordagem foi feita em Bento Ferreira após a mulher pedir ajuda a uma equipe que fazia patrulhamento no bairro
Homem é preso pela Guarda de Vitória após ser flagrado perseguindo a ex em Bento Ferreira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados