Prefeitura do ES abre seleção com 123 vagas e salário de até R$ 10 mil

A remuneração varia de R$ 1.118,65 a R$ 10.630,79, conforme o cargo. Entretanto, alguns trabalhadores receberão por hora trabalhada, como é caso dos instrutores. O valor, neste caso, é de R$ 16,34.

Os interessados poderão se inscrever de 24 de janeiro a 7 de fevereiro de 2022, no endereço eletrônico do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idecap), responsável pela seleção.

Seleção terá provas para todos os cargos Crédito: Pixabay

A taxa de inscrição é de R$ 40 para os cargos de nível fundamental, R$ 50 para os de nível médio e técnico e de R$ 60 para os de nível superior.

Os candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e forem membros de família de baixa renda, poderão solicitar isenção do valor. O benefício pode ser solicitado nos dias 24 e 25 de janeiro, no site da inscrição.

O processo seletivo contará com prova objetiva, experiência profissional e avaliação de títulos para todos os cargos. Para todas as funções de motorista e operador de máquinas, haverá ainda prova prática. O teste objetivo será aplicado em 20 de fevereiro.

A validade da seleção será de dois anos, podendo ser prorrogada pelo mesmo período.

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