Prefeitura do ES abre seleção com 123 vagas e salário de até R$ 10 mil

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, município que fica na região Serrana do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 123 profissionais temporários. As oportunidades são destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade. Além dos postos iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
A remuneração varia de R$ 1.118,65 a R$ 10.630,79, conforme o cargo. Entretanto, alguns trabalhadores receberão por hora trabalhada, como é caso dos instrutores. O valor, neste caso, é de R$ 16,34.
Os interessados poderão se inscrever de 24 de janeiro a 7 de fevereiro de 2022, no endereço eletrônico do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idecap), responsável pela seleção.
A taxa de inscrição é de R$ 40 para os cargos de nível fundamental, R$ 50 para os de nível médio e técnico e de R$ 60 para os de nível superior.
Os candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e forem membros de família de baixa renda, poderão solicitar isenção do valor. O benefício pode ser solicitado nos dias 24 e 25 de janeiro, no site da inscrição.
O processo seletivo contará com prova objetiva, experiência profissional e avaliação de títulos para todos os cargos. Para todas as funções de motorista e operador de máquinas, haverá ainda prova prática. O teste objetivo será aplicado em 20 de fevereiro.
A validade da seleção será de dois anos, podendo ser prorrogada pelo mesmo período.
CONFIRA OS CARGOS
- Braçal (10)
- Calceteiro (1)
- Coveiro (cadastro de reserva)
- Operador de máquinas agrícolas (1)
- Pedreiro (cadastro de reserva)
- Servente (5)
- Vigia (1)
- Auxiliar de enfermagem ESF (7)
- Auxiliar de saúde bucal (1)
- Auxiliar de saúde bucal ESF (5)
- Cozinheiro (5)
- Motorista - ônibus /ambulância (3)
- Motorista (5)
- Motorista ESF (5)
- Motorista para transporte de ônibus escolar (5)
- Mecânico (cadastro de reserva)
- Operador de máquinas pesadas (cadastro de reserva)
- Agente administrativo (5)
- Almoxarife (cadastro de reserva)
- Auxiliar de arrecadação (cadastro de reserva)
- Auxiliar de karatê (cadastro de reserva)
- Auxiliar de sala (10)
- Cuidador de abrigo institucional (cadastro de reserva)
- Eletricista (cadastro de reserva)
- Fiscal de meio ambiente (cadastro de reserva)
- Fiscal de obras e postura (cadastro de reserva)
- Fiscal sanitário (cadastro de reserva)
- Instrutor de artesanato (cadastro de reserva)
- Instrutor de artesanato em mármore e granito (cadastro de reserva)
- Instrutor de criatividade e expressão (cadastro de reserva)
- Instrutor de dança (cadastro de reserva)
- Instrutor de fotografia (cadastro de reserva)
- Instrutor de informática (cadastro de reserva)
- Instrutor de karatê (cadastro de reserva)
- Instrutor de música e canto (cadastro de reserva)
- Instrutor de pintura em geral (cadastro de reserva)
- Instrutor de teatro (cadastro de reserva)
- Instrutor de violão (cadastro de reserva)
- Instrutor musical (cadastro de reserva)
- Técnico de enfermagem (2)
- Técnico em edificações (cadastro de reserva)
- Técnico em georreferenciamento (cadastro de reserva)
- Técnico em informática (cadastro de reserva)
- Técnico em meio ambiente (cadastro de reserva)
- Assistente social (3)
- Atendimento educ. especializado para área de deficiência visual (cadastro de reserva)
- Bibliotecário (cadastro de reserva)
- Contador (cadastro de reserva)
- Coordenador de abrigo institucional (1)
- Educador social (3)
- Enfermeiro (cadastro de reserva)
- Enfermeiro ESF (1)
- Engenheiro agrônomo (cadastro de reserva)
- Engenheiro civil (cadastro de reserva)
- Farmacêutico (cadastro de reserva)
- Fisioterapeuta (cadastro de reserva)
- Fonoaudiólogo (1)
- Libras – candidato ouvinte (cadastro de reserva)
- Libras surdo (cadastro de reserva)
- Médico clínico geral (6)
- Médico ESF (1)
- Médico especialista ginecologista (1)
- Médico especialista pediatra (1)
- Médico veterinário (cadastro de reserva)
- Nutricionista (cadastro de reserva)
- Odontólogo ESF (cadastro de reserva)
- Orientador social (2)
- Pedagogo (8)
- Professor de atletismo (cadastro de reserva)
- Professor de arte (cadastro de reserva)
- Professor de basquete (cadastro de reserva)
- Professor de ciências (cadastro de reserva)
- Professor de Educação Física (1)
- Professor de Ensino Religioso (cadastro de reserva)
- Professor de Futsal (cadastro de reserva)
- Professor de Ginástica Localizada (cadastro de reserva)
- Professor de Ginástica Rítmica (cadastro de reserva)
- Professor de Handebol (cadastro de reserva)
- Professor de Tênis de Mesa (cadastro de reserva)
- Professor de Vôlei (cadastro de reserva)
- Professor de Xadrez (cadastro de reserva)
- Professor Educação Física (1)
- Professor de Geografia (cadastro de reserva)
- Professor de História (cadastro de reserva)
- Professor Letras/Inglês (2)
- Professor Letras/Português (2)
- Professor Matemática (2)
- Professor PA (13)
- Professor PA de Atendimento Educacional Especializado – Libras (cadastro de reserva)
- Atendimento Educacional Especializado para área de def. intelectual e transtornos globais do desenvolvimento (cadastro de reserva)
- Professor PA ou PB intérprete e tradutor de Libras (cadastro de reserva)
- Professor PB de Atendimento Educacional Especializado – Libras (cadastro de reserva)
- Psicólogo (2)
- Psicólogo ESF (1)
- Psicopedagogo (cadastro de reserva)
- Biólogo (cadastro de reserva)
- Engenheiro ambiental (cadastro de reserva)
- Engenheiro Agrimensor (cadastro de reserva)
- Arquiteto (cadastro de reserva)