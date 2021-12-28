Vila Velha vai abrir concurso para guarda municipal e agente de saúde

Prefeitura de Vila Velha vai abrir seleções para composição de pessoal Crédito: Letícia Siqueira/Prefeitura de Vila Velha

Prefeitura de Vila Velha vai abrir concurso público para guarda municipal e processo seletivo para agente comunitário de saúde em 2022. As oportunidades serão destinadas a quem tem nível médio. O anúncio foi feito nesta terça-feira (28) pelo prefeito do município, Arnaldinho Borgo (Podemos), em entrevista à rádio CBN.

Segundo ele, o certame para área da Segurança vai oferecer 120 vagas, sendo 60 oportunidades imediatas e 60 para formação de cadastro de reserva. A comissão organizadora já está formada e a previsão é de que o edital seja divulgado no primeiro semestre de 2022.

O último concurso da Guarda Municipal foi realizado em 2014, com 100 vagas imediatas. Na época, o certame foi organizado pela Fundação de Apoio ao Cefet (Funcefet). O salário, entretanto, ainda não foi divulgado. Os profissionais também recebem 30% adicional de periculosidade.

Os candidatos fizeram provas objetivas, Teste de Aptidão Física (TAF) e avaliação psicológica.

PROCESSO SELETIVO

Além da seleção para novos guardas, a Prefeitura de Vila Velha vai abrir processo seletivo simplificado para agente comunitário de saúde. Serão 53 postos de trabalho. Os selecionados vão reforçar o atendimento das regiões I, III e IV do município. A remuneração é de R$ 1.550.

O edital deve ser divulgado em breve. A seleção será organizada pelo Instituto de Apoio e Desenvolvimento Institucional do Brasil (IADEB). O contrato foi publicado e aguarda publicação em Diário Oficial do município.