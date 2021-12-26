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Em todo o país

228 mil vagas: 135 concursos e seleções estão com inscrições abertas

Destaques ficam por conta das provas do IBGE, da Petrobras, da Prefeitura de Linhares, da Secretaria de Educação e do Idaf; confira a lita completa de oportunidades

Publicado em 26 de Dezembro de 2021 às 20:36

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 dez 2021 às 20:36
A última semana do ano começa com mais de 228 mil vagas abertas em 135 processos seletivos e concursos públicos em todo o país. As oportunidades são destinadas a profissionais de vários níveis de escolaridade e para cargos temporários e efetivos.
A maior remuneração é paga pelo Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará, podendo chegar a R$ 33,6 mil. O certame tem postos para subprocurador e as inscrições vão até 7 de janeiro.
Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Freepik
Já a maior oferta de vagas está disponível no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ao todo, são mais de 206 mil oportunidades, das quais 4,1 mil para o Espírito Santo. O prazo termina nesta quarta-feira (29).
Petrobras anunciou a abertura de concurso público com 4.537 vagas para cargos de nível superior. Do total de oportunidades, 747 são imediatas e 3.780 para cadastro de reserva. A remuneração chega a R$ 11.716,12. O prazo vai até 5 de janeiro de 2022.
governo do Espírito Santo está com inscrições abertas para três processos seletivos. As chances são para as secretarias de Educação (Sedu), Gestão e Recursos Humanos (Seger) e Ciência e Tecnologia (Sectides). O salário dos profissionais é de até R$ 4.975.
Também estão abertas as inscrições para o concurso público do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf). A oferta é de 15 vagas para fiscal agropecuário com formação em medicina veterinária. O prazo termina em 7 de janeiro.

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