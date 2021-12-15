IBGE abre seleção com 4.153 vagas no ES; veja a lista

Já o requisito para concorrer aos cargos de agente censitário supervisor e agente censitário municipal é ter o ensino médio. O salário é de R$ 1.700 e R$ 2.100, respectivamente, com jornada de 40 horas semanais. Os profissionais também vão receber auxílio-alimentação de R$ 458. A duração dos contratos é de 5 meses, podendo ser prorrogado.