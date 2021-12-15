IBGE abre seleção com 4.153 vagas no ES; veja a lista

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu 4.153 vagas temporárias no Espírito Santo para o Censo Demográfico 2022. Há oportunidades nos 78 municípios capixabas. No Brasil, a oferta é de mais de 206 mil postos. Veja a lista mais abaixo.
Os postos são para:
- Recenseador: 3.671 vagas.
- Agente censitário supervisor: 103 vagas;
- Agente censitário municipal: 379 vagas.
Para recenseador, é necessário que o candidato tenha ensino fundamental. A jornada de trabalho mínima é de 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória no treinamento. A remuneração será de acordo com a produtividade. No site do instituto, é possível fazer uma simulação de quanto o profissional pode receber. Para isso, basta informar o município e a quantidade de horas que pretende dedicar ao trabalho.
Já o requisito para concorrer aos cargos de agente censitário supervisor e agente censitário municipal é ter o ensino médio. O salário é de R$ 1.700 e R$ 2.100, respectivamente, com jornada de 40 horas semanais. Os profissionais também vão receber auxílio-alimentação de R$ 458. A duração dos contratos é de 5 meses, podendo ser prorrogado.
As inscrições poderão ser feitas, somente pela internet, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O atendimento ocorre das 16 horas de 15 de dezembro até as 16 horas do dia 21 de janeiro. As taxas são de R$ 57,70 para recenseador e R$ 60,50 para agente censitário supervisor e agente censitário municipal.