Ibama abre concurso público com vagas no ES

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Ibama) divulgou na noite desta segunda-feira (29) o edital de abertura do concurso público com 568 vagas. Do total de postos, cinco foram destinados ao Espírito Santo. A carga horária é de 40 horas semanais.
Para quem tem o nível superior, a oferta é de 96 postos para analista ambiental e 40 para analista administrativo. A remuneração é de R$ 8.547,64, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458. Os aprovados vão trabalhar em Brasília.
Há ainda 432 vagas para o cargo de técnico ambiental, com remuneração inicial de R$ 4.063,34, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458 e gratificação de desempenho de R$ 1.382,40. Os candidatos devem ter o ensino médio. Os postos foram distribuídos por todo o país, inclusive para o Estado.
As inscrições poderão ser feitas de 1º a 20 de dezembro de 2021, no site do Cebraspe. As taxas serão de R$ 70 para os cargos com exigência de ensino médio e R$ 102 para nível superior. O pagamento poderá ser feito até o dia 5 de janeiro.
O concurso do Ibama contará com provas objetivas e discursivas do concurso Ibama estão marcadas para ocorrer no dia 30 de janeiro. Para todos os cargos terão duração de 4h30 e serão aplicadas no período da manhã para os cargos de analistas e à tarde para os técnicos.
A prova objetiva contará com 120 itens, sendo:
Técnico ambiental
- Conhecimentos Básicos:
- Língua Portuguesa
- Noções de Informática
- Legislação geral e do setor de Meio Ambiente
- Ética no serviço público
- Matemática
- Conhecimentos Específicos:
- Noções de Administração Pública
- Noções de Administração Financeira e Orçamentária
- Noções de Gestão de Pessoas nas organizações
- Legislação e Normas ambientais
- Meio Ambiente
- Educação ambiental
Analista administrativo
- Conhecimentos Básicos:
- Língua Portuguesa
- Noções de Tecnologia da Informação
- Noções de Direito Constitucional
- Noções de Direito Administrativo
- Legislação do setor de Meio Ambiente
- Noções de Direito Ambiental
- Noções de Regulação
- Ética no Serviço Público
- Conhecimentos Específicos:
- Administração Geral
- Administração Pública
- Administração orçamentária, financeira e orçamento público
- Contabilidade pública
- Gestão de pessoas
- Matemática financeira
Analista ambiental
- Conhecimentos Básicos:
- Língua Portuguesa
- Noções de Tecnologia da Informação
- Noções de Direito Constitucional
- Noções de Direito Administrativo
- Legislação do setor de Meio Ambiente
- Noções de Direito Ambiental
- Noções de Regulação
- Ética no Serviço Público
- Conhecimentos Específicos:
- Varia de acordo com o tema escolhido no ato da inscrição.
A avaliação dissertativa contará com uma dissertação de até 30 linhas. O concurso do Ibama terá a validade de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme a necessidade do órgão.