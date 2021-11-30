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Níveis médio e superior

Ibama abre concurso público com vagas no ES

Ao todo, são 568 oportunidades; remuneração pode chegar a R$ 8.547,64. Inscrições  poderão ser feitas de 1° a 20 de dezembro de 2021

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 10:47

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 nov 2021 às 10:47
Trabalho de fiscalização do Ibama
Trabalho de fiscalização do Ibama Crédito: Divulgação/Ibama
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Ibama) divulgou na noite desta segunda-feira (29) o edital de abertura do concurso público com 568 vagas. Do total de postos, cinco foram destinados ao Espírito Santo. A carga horária é de 40 horas semanais.
Para quem tem o nível superior, a oferta é de 96 postos para analista ambiental e 40 para analista administrativo. A remuneração é de R$ 8.547,64, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458. Os aprovados vão trabalhar em Brasília.
Há ainda 432 vagas para o cargo de técnico ambiental, com remuneração inicial de R$ 4.063,34, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458 e gratificação de desempenho de R$ 1.382,40. Os candidatos devem ter o ensino médio. Os postos foram distribuídos por todo o país, inclusive para o Estado.
As inscrições poderão ser feitas de 1º a 20 de dezembro de 2021, no site do Cebraspe. As taxas serão de R$ 70 para os cargos com exigência de ensino médio e R$ 102 para nível superior. O pagamento poderá ser feito até o dia 5 de janeiro.

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O concurso do Ibama contará com provas objetivas e discursivas do concurso Ibama estão marcadas para ocorrer no dia 30 de janeiro. Para todos os cargos terão duração de 4h30 e serão aplicadas no período da manhã para os cargos de analistas e à tarde para os técnicos.
A prova objetiva contará com 120 itens, sendo:

Técnico ambiental

  • Conhecimentos Básicos:
  • Língua Portuguesa
  • Noções de Informática
  • Legislação geral e do setor de Meio Ambiente
  • Ética no serviço público
  • Matemática
  • Conhecimentos Específicos:
  • Noções de Administração Pública
  • Noções de Administração Financeira e Orçamentária
  • Noções de Gestão de Pessoas nas organizações
  • Legislação e Normas ambientais
  • Meio Ambiente
  • Educação ambiental

Analista administrativo

  • Conhecimentos Básicos:
  • Língua Portuguesa
  • Noções de Tecnologia da Informação
  • Noções de Direito Constitucional
  • Noções de Direito Administrativo
  • Legislação do setor de Meio Ambiente
  • Noções de Direito Ambiental
  • Noções de Regulação
  • Ética no Serviço Público
  • Conhecimentos Específicos:
  • Administração Geral
  • Administração Pública
  • Administração orçamentária, financeira e orçamento público
  • Contabilidade pública
  • Gestão de pessoas
  • Matemática financeira

Analista ambiental

  • Conhecimentos Básicos:
  • Língua Portuguesa
  • Noções de Tecnologia da Informação
  • Noções de Direito Constitucional
  • Noções de Direito Administrativo
  • Legislação do setor de Meio Ambiente
  • Noções de Direito Ambiental
  • Noções de Regulação
  • Ética no Serviço Público
  • Conhecimentos Específicos:
  • Varia de acordo com o tema escolhido no ato da inscrição.
A avaliação dissertativa contará com uma dissertação de até 30 linhas. O concurso do Ibama terá a validade de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme a necessidade do órgão.

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