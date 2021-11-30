Ibama abre concurso público com vagas no ES

Trabalho de fiscalização do Ibama Crédito: Divulgação/Ibama

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Ibama) divulgou na noite desta segunda-feira (29) o edital de abertura do concurso público com 568 vagas. Do total de postos, cinco foram destinados ao Espírito Santo . A carga horária é de 40 horas semanais.

Para quem tem o nível superior, a oferta é de 96 postos para analista ambiental e 40 para analista administrativo. A remuneração é de R$ 8.547,64, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458. Os aprovados vão trabalhar em Brasília.

Há ainda 432 vagas para o cargo de técnico ambiental, com remuneração inicial de R$ 4.063,34, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458 e gratificação de desempenho de R$ 1.382,40. Os candidatos devem ter o ensino médio. Os postos foram distribuídos por todo o país, inclusive para o Estado.

As inscrições poderão ser feitas de 1º a 20 de dezembro de 2021, no site do Cebraspe . As taxas serão de R$ 70 para os cargos com exigência de ensino médio e R$ 102 para nível superior. O pagamento poderá ser feito até o dia 5 de janeiro.

O concurso do Ibama contará com provas objetivas e discursivas do concurso Ibama estão marcadas para ocorrer no dia 30 de janeiro. Para todos os cargos terão duração de 4h30 e serão aplicadas no período da manhã para os cargos de analistas e à tarde para os técnicos.

A prova objetiva contará com 120 itens, sendo:

Técnico ambiental

Conhecimentos Básicos:



Língua Portuguesa

Noções de Informática

Legislação geral e do setor de Meio Ambiente

Ética no serviço público

Matemática

Conhecimentos Específicos:

Noções de Administração Pública

Noções de Administração Financeira e Orçamentária

Noções de Gestão de Pessoas nas organizações

Legislação e Normas ambientais

Meio Ambiente

Educação ambiental

Analista administrativo

Conhecimentos Básicos:



Língua Portuguesa

Noções de Tecnologia da Informação

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Administrativo

Legislação do setor de Meio Ambiente

Noções de Direito Ambiental

Noções de Regulação

Ética no Serviço Público

Conhecimentos Específicos:

Administração Geral

Administração Pública

Administração orçamentária, financeira e orçamento público

Contabilidade pública

Gestão de pessoas

Matemática financeira

Analista ambiental

Conhecimentos Básicos:

Língua Portuguesa

Noções de Tecnologia da Informação

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Administrativo

Legislação do setor de Meio Ambiente

Noções de Direito Ambiental

Noções de Regulação

Ética no Serviço Público

Conhecimentos Específicos:

Varia de acordo com o tema escolhido no ato da inscrição.