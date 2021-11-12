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10 concursos públicos de nível médio para ficar de olho em 2022

São seis processos seletivos autorizados no governo estadual e quatro na União; remuneração inicial dos cargos variam de R$ 1.700 a R$ 7.741,31

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 08:18

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 nov 2021 às 08:18
Quem tem o nível médio e quer ingressar na carreira pública deve ficar de olho nos 10 concursos públicos que já estão autorizados pelos governos estadual e federal para serem realizados em 2022. A remuneração pode chegar a R$ 7.741,31 mensais. Os editais podem sair ao longo do próximo ano.
No Espírito Santo, são seis certames em andamento e previstos no orçamento do Estado. Entre as seleções, apenas o Corpo de Bombeiros já definiu a banca que vai realizar o processo seletivo e o edital deve ser publicado a qualquer momento. São 80 oportunidades para soldados.
Os demais certames já têm a comissão organizadora formada, mas ainda não há data para publicação das regras das seleções. Para o Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases), serão 400 postos para agente socioeducativo, enquanto que para Secretaria de Justiça (Sejus), 600 para policial penal.
Incêndio atinge lancha na Ilha da Fumaça, em Vitória. Bombeiros controlam o incêndio.
Corpo de Bombeiros vai abrir 80 vagas para soldados Crédito: Rodrigo Gavini
10 concursos públicos de nível médio para ficar de olho em 2022
Para a Polícia Militar, serão 612 vagas, sendo 560 para soldados, 30 para praça especialista em saúde e 22 para praça músico. O Instituto Estadual de Meio Ambiental (Iema) e a Secretaria de Educação (Sedu) ainda não divulgaram quantas oportunidades serão oferecidas para os cargos de nível médio.
No governo federal, serão quatro concursos. O primeiro edital a ser divulgado deve ser o da Controladoria-Geral da União (CGU), com 375 oportunidades, previsto para janeiro. O órgão escolheu a Fundação Getúlio Vargas (FGV) para organizar o certame.
O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) estão autorizados a contratar 432 e 110 profissionais de nível médio, respectivamente. A portaria determina que os editais devem ser publicados até março de 2022.
Já o Ministério da Economia deve lançar até fevereiro o concurso com 115 chances para atividades previdenciárias e de apoio.

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