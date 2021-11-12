Quem tem o nível médio e quer ingressar na carreira pública deve ficar de olho nos 10 concursos públicos que já estão autorizados pelos governos estadual e federal para serem realizados em 2022. A remuneração pode chegar a R$ 7.741,31 mensais. Os editais podem sair ao longo do próximo ano.

No Espírito Santo , são seis certames em andamento e previstos no orçamento do Estado. Entre as seleções, apenas o Corpo de Bombeiros já definiu a banca que vai realizar o processo seletivo e o edital deve ser publicado a qualquer momento. São 80 oportunidades para soldados.

Os demais certames já têm a comissão organizadora formada, mas ainda não há data para publicação das regras das seleções. Para o Instituto de Atendimento Socioeducativo ( Iases ), serão 400 postos para agente socioeducativo, enquanto que para Secretaria de Justiça ( Sejus ), 600 para policial penal.

Corpo de Bombeiros vai abrir 80 vagas para soldados Crédito: Rodrigo Gavini

Your browser does not support the audio element. 10 concursos públicos de nível médio para ficar de olho em 2022

Para a Polícia Militar , serão 612 vagas, sendo 560 para soldados, 30 para praça especialista em saúde e 22 para praça músico. O Instituto Estadual de Meio Ambiental ( Iema ) e a Secretaria de Educação ( Sedu ) ainda não divulgaram quantas oportunidades serão oferecidas para os cargos de nível médio.

No governo federal, serão quatro concursos. O primeiro edital a ser divulgado deve ser o da Controladoria-Geral da União (CGU), com 375 oportunidades, previsto para janeiro. O órgão escolheu a Fundação Getúlio Vargas (FGV) para organizar o certame.

O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) estão autorizados a contratar 432 e 110 profissionais de nível médio, respectivamente. A portaria determina que os editais devem ser publicados até março de 2022.