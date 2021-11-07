143 concursos e seleções têm 18 mil vagas com salários de até R$ 32 mil

Profissionais de todos os níveis de escolaridade têm 18,5 mil vagas abertas para ingressar na carreira pública. As chances estão disponíveis em 143 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Os postos são para cargos temporários e efetivos.
O maior salário, de R$ 32.004, é oferecido no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que engloba os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A oferta é de 106 vagas para juízes substituto. O prazo para se inscrever vai até 23 de novembro. O
Já o Tribunal de Justiça de Minas Gerais também vai selecionar magistrados. São 82 oportunidades, com salários de R$ 30.404. O prazo para se inscrever vai até 23 de novembro.
O Tribunal de Contas da União (TCU) lançou edital com 20 postos para auditor federal de controle externo, com remuneração inicial de R$ 21.947,82. Os candidatos precisam ter curso superior. As inscrições seguem até 20 de dezembro.
No Espírito Santo, as secretarias de Gestão e Recursos Humanos e de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social estão com inscrições abertas para processos seletivos simplificados. A remuneração varia de R$ 1,8 mil a R$ 4,5 mil, respectivamente.
O prazo para se inscrever no certame do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) vai até 18 de novembro. A seleção vai formar cadastro de reserva para o cargo de analista em Tecnologia da Informação. A remuneração prevista é de R$ 4.749,00, referente a carga horária de 30 horas semanais.
Já a Secretaria da Fazenda (Sefaz) está com inscrições abertas para o concurso para consultor do Tesouro Estadual. A oferta é de 14 vagas, além da formação de cadastro de reserva de outras 100 chances. A remuneração é de R$ 9.653,06, mais auxílio-alimentação de R$ 300. O prazo para se inscrever vai até 10 de dezembro.