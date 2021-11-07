Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • 143 concursos e seleções têm 18 mil vagas com salários de até R$ 32 mil
Oportunidades

143 concursos e seleções têm 18 mil vagas com salários de até R$ 32 mil

Vagas são para cargos temporários e efetivos e podem ser disputadas por pessoas de todos os níveis de escolaridade. Oportunidades estão distribuídas em vários Estados do país

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 19:44

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 nov 2021 às 19:44
Profissionais de todos os níveis de escolaridade têm 18,5 mil vagas abertas para ingressar na carreira pública. As chances estão  disponíveis em 143 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Os postos são para cargos temporários e efetivos.
O maior salário, de R$ 32.004, é oferecido no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que engloba os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A oferta é de 106 vagas para juízes substituto. O prazo para se inscrever vai até 23 de novembro. O
Já o Tribunal de Justiça de Minas Gerais também vai selecionar magistrados. São 82 oportunidades, com salários de R$ 30.404. O prazo para se inscrever vai até 23 de novembro.
O Tribunal de Contas da União (TCU) lançou edital com 20 postos para auditor federal de controle externo, com remuneração inicial de R$ 21.947,82. Os candidatos precisam ter curso superior. As inscrições seguem até 20 de dezembro.
provas de concursos públicos
Provas de concurso público serão aplicadas em todo o país Crédito: Freepik
No Espírito Santo, as secretarias de Gestão e Recursos Humanos e de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social estão com inscrições abertas para processos seletivos simplificados. A remuneração varia de R$ 1,8 mil a R$ 4,5 mil, respectivamente.
O prazo para se inscrever no certame do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) vai até 18 de novembro. A seleção vai formar cadastro de reserva para o cargo de analista em Tecnologia da Informação. A remuneração prevista é de R$ 4.749,00, referente a carga horária de 30 horas semanais.
Já a Secretaria da Fazenda (Sefaz) está com inscrições abertas para o concurso para consultor do Tesouro Estadual. A oferta é de 14 vagas, além da formação de cadastro de reserva de outras 100 chances. A remuneração é de R$ 9.653,06, mais auxílio-alimentação de R$ 300. O prazo para se inscrever vai até 10 de dezembro.

LEIA MAIS

Iema forma comissão para elaborar concurso com 60 vagas

Tribunal de Contas da União abre concurso com salário de R$ 21 mil

Secretaria da Fazenda do ES abre concurso com salário de R$ 9,6 mil

Governo do Espírito Santo prevê 18 concursos públicos para 2022

Corpo de Bombeiros do ES define organizadora de concurso público

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Banestes Concursos (ES) Concursos Públicos Sefaz Tribunal de Contas da União (TCU)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão
Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados