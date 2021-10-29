Tribunal de Contas da União abre concurso com salário de R$ 21 mil

Novos auditores vão ser lotados na sede do TCU, em Brasília Crédito: Leopoldo Silva/Agência Senado

O Tribunal de Contas da União ( TCU ) vai abrir concurso público com 20 vagas para o cargo de auditor federal de controle externo. Para participar, os interessados devem ter nível superior em qualquer área. A remuneração inicial da função é de R$ 21.947,82, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. O edital foi divulgado nesta sexta-feira (29).

Os servidores do órgão também contarão com benefícios, incluindo auxílio pré-escola de R$ 791,58, auxílio alimentação de R$ 1.011,04 e assistência médica de R$ 174,48, além de auxílio-transporte.

Além das oportunidades iniciais, haverá a formação de cadastro de reserva. Do total de postos, 15 serão para ampla concorrência, uma para candidato portador de deficiência física e quatro para negros. Os aprovados serão lotados em Brasília.

As inscrições poderão ser feitas das 16 horas de 1º de novembro até as 16 horas de 20 de dezembro, no site da Fundação Getúlio Vargas . A taxa é de R$ 180. O pagamento pode ser feito até 21 de dezembro.