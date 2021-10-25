136 concursos e seleções têm 21,1 mil vagas; salários de até R$ 32 mil

Pelo menos 136 concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem mais de 21,1 mil vagas a partir desta segunda-feira (25). As seleções são destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade, com chances para cargos efetivos e temporários.
A remuneração pode chegar a R$ 32.004 no Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região, que engloba os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A oferta é de 106 vagas para o cargo de juiz substituto e os interessados podem se inscrever até 23 de novembro.
Já nos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e Amapá, o salário chega a R$ 30.404. São 82 e 11 vagas para juiz, respectivamente. Os interessados podem se inscrever de 25 de outubro a 23 de novembro na Corte mineira e, até 4 de novembro, para uma vaga no Judiciário no Estado do Norte.
No Espírito Santo, o destaque fica por conta do concurso público da Secretaria da Fazenda (Sefaz) para consultor do Tesouro Estadual. São 14 vagas, além da formação de cadastro de reserva de outras 100 chances. A remuneração é de R$ 9.653,06, mais auxílio-alimentação de R$ 300. O prazo para se inscrever vai de 1º de novembro a 10 de dezembro.
Já a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) encerram as inscrições de seus processos seletivos nesta segunda-feira, dia 25 de outubro.
Há várias seleções voltadas para carreiras da Segurança Pública. Uma delas é a Polícia Militar de São Paulo. Serão 2.700 vagas para ingressar na corporação como soldado. O atendimento aos interessados vai até 8 de dezembro.