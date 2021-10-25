136 concursos e seleções têm 21,1 mil vagas; salários de até R$ 32 mil

Candidata estuda para concurso público Crédito: Pexels

Pelo menos 136 concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem mais de 21,1 mil vagas a partir desta segunda-feira (25). As seleções são destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade, com chances para cargos efetivos e temporários.

A remuneração pode chegar a R$ 32.004 no Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região, que engloba os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A oferta é de 106 vagas para o cargo de juiz substituto e os interessados podem se inscrever até 23 de novembro.

Já nos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e Amapá, o salário chega a R$ 30.404. São 82 e 11 vagas para juiz, respectivamente. Os interessados podem se inscrever de 25 de outubro a 23 de novembro na Corte mineira e, até 4 de novembro, para uma vaga no Judiciário no Estado do Norte.

Já a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) encerram as inscrições de seus processos seletivos nesta segunda-feira, dia 25 de outubro.