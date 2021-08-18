Defensoria Pública do ES prepara concurso com salário de R$ 12 mil

Sede da Defensoria Pública estadual, em Vitória Crédito: Divulgação/Defensoria Pública

A remuneração do cargo gira em torno de R$ 12 mil. Ainda não há informações de quantas vagas deverão ser oferecidas no certame.

Na última terça-feira (17), a instituição publicou a Resolução 075, do Conselho Superior, que regulamenta o 5º concurso público para preenchimento dos postos. O documento confirma informações importantes da seleção como a definição da comissão, etapas, disciplinas e reserva de vagas.

Do total de oportunidades, 5% serão reservadas às pessoas com deficiência, 20% à população negra e 3% à população indígena. De acordo com a DPES, o concurso é uma das ações previstas no Planejamento Estratégico 2019-2023. Ainda não há previsão de quando o edital de abertura do processo seletivo será publicado.

O concurso será dividido em cinco etapas: prova objetiva, exame escrito específico, sindicância de vida pregressa e investigação social, prova oral e avaliação de títulos.

QUADRO DE DEFENSORES EM BAIXA

Para o exercício de suas atividades, a Defensoria Pública Estadual tem contado com um reduzido quadro de defensores. No Espírito Santo, das 269 vagas disponíveis na instituição, apenas 164 estão preenchidas atualmente.