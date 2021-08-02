Iases prepara concurso público para agente com salário de R$ 3 mil

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) iniciou os preparativos para a abertura de concurso público para o cargo de agente socioeducativo. Na última semana, foi definida a comissão de servidores responsável pelo certame. Eles vão planejar, organizar e executar os trabalhos referentes ao edital, além de escolher a banca organizadora.
A previsão é de que as regras sejam divulgadas ainda este ano. O cargo de agente é destinado a candidatos que tenham apenas o nível médio. A remuneração é de R$ 3.062,36, sendo R$ 2.762,36 de salário-base e R$ 300 de auxílio-alimentação.
De acordo com informações da autarquia, o próximo passo será uma reunião interna para levantamento e análise de dados com relação à demanda de vagas e outros assuntos relativos ao certame. O total de oportunidades ainda não foi divulgado.
O concurso do Iases está previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021. Também há previsão de concursos nas secretarias de Educação (Sedu) e Justiça (Sejus), Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Instituto Jones dos Santos Neves, além da Secretaria da Fazenda que já teve o edital publicado e terá provas no final de agosto.