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Nova seleção

Iases prepara concurso público para agente com salário de R$ 3 mil

Comissão responsável pela elaboração do edital já está formada. Total de oportunidades ainda não foi divulgado pela autarquia do governo do ES

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 14:24

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 ago 2021 às 14:24
Unidade socioeducativa do Iases no Espírito Santo
Unidade socioeducativa do Iases no Espírito Santo Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) iniciou os preparativos para a abertura de concurso público para o cargo de agente socioeducativo. Na última semana, foi definida a comissão de servidores responsável pelo certame. Eles vão planejar, organizar e executar os trabalhos referentes ao edital, além de escolher a banca organizadora. 
A previsão é de que as regras sejam divulgadas ainda este ano. O cargo de agente é destinado a candidatos que tenham apenas o nível médio. A remuneração é de R$ 3.062,36, sendo R$ 2.762,36 de salário-base e R$ 300 de auxílio-alimentação.

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De acordo com informações da autarquia, o próximo passo será uma reunião interna para levantamento e análise de dados com relação à demanda de vagas e outros assuntos relativos ao certame. O total de oportunidades ainda não foi divulgado.
O concurso do Iases está previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021. Também há previsão de concursos nas secretarias de Educação (Sedu) e Justiça (Sejus), Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Instituto Jones dos Santos Neves, além da Secretaria da Fazenda que já teve o edital publicado e terá provas no final de agosto.

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