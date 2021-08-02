Concurso da PC: prazo para pedir devolução da taxa vai até quinta (5)

Operação da Polícia Civil contra traficantes e homicidas em Vitória Crédito: Polícia Civil / Divulgação

O prazo para pedir a devolução da taxa no valor R$ 138 para inscrição no concurso público de delegados da Polícia Civil , aberto em 2019, termina nesta quinta-feira (5). O certame foi anulado em março de 2020 e, agora, os candidatos podem solicitar o reembolso no site da corporação . Todas as orientações estão disponíveis no endereço eletrônico.

O alerta do encerramento do prazo foi dado pelo delegado chefe da PC, José Darcy Arruda. É bom lembrar que somente os candidatos que pagaram a taxa de participação poderão solicitar o reembolso, via Portal de Acesso Cidadão.

Quem foi beneficiado pela isenção do valor não terá direito ao ressarcimento. Os inscritos que não fizerem a solicitação no prazo perderão o direito à devolução. Segundo Arruda, alguns pedidos de ressarcimento da inscrição foram devolvidos via E-Docs para complementação ou correção. O prazo é o mesmo para todos os casos.

O edital do concurso para delegados foi lançado em 2019 e cancelado no início do ano passado após várias irregularidades envolvendo a banca contratada. Na ocasião, a oferta era de 33 vagas e o salário era de R$ 10.058,56 para uma carga horária de 40 horas semanais. Ao todo, mais de 16 mil pessoas se inscreveram no processo seletivo.