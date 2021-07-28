Banco do Brasil prorroga inscrições de concurso até 7 de agosto

Agência do Banco do Brasil na Praça Pio XII, Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Além da ampliação do prazo, a instituição reabriu o período para que membros de família de baixa renda e inscritos no Cadastro Único do governo federal (CaduÚnico) possam pedir isenção da taxa. A solicitação do benefício pode ser pedida entre 29 de julho e 2 de agosto, no site da banca . O resultado preliminar desta etapa será divulgado em 5 de agosto.

O certame tem como objetivo preencher 4.480 vagas para agente comercial e agente de tecnologia, na denominação de escriturário. São 2.240 postos para contratação imediata e outros 2.240 para formação de cadastro reserva. As chances foram distribuídas entre os 26 Estados do país e o Distrito Federal.

Para o Espírito Santo, a oferta é de 44 vagas para agente comercial. De acordo com o edital, o cargo de agente de tecnologia tem 480 vagas, entretanto apenas para o Distrito Federal.

A função exige apenas o ensino médio e tem remuneração inicial de R$ 3.022,37, além de ajuda alimentação/refeição de R$ 831,16 e cesta alimentação no valor de R$ 654,87, totalizando R$ 4.508,40.

O banco conta ainda com outros benefícios como participação nos lucros ou resultados; vale-transporte; auxílio-creche; auxílio a filho com deficiência; previdência complementar; possibilidade de ascensão profissional; acesso a programas de educação.