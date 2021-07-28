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4.480 vagas

Banco do Brasil prorroga inscrições de concurso até 7 de agosto

Para o Espírito Santo, são 44 oportunidades; cargo de escriturário exige que o candidato tenha o ensino médio de escolaridade. Data da prova, 26 de setembro, está mantida

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 12:13

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 jul 2021 às 12:13
Agência do Banco do Brasil na Praça Pio XII, Centro de Vitória
Agência do Banco do Brasil na Praça Pio XII, Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Banco do Brasil prorrogou as inscrições do concurso público para 4.480 vagas de escriturário até o dia 7 de agosto. Os interessados podem se candidatar até as 23h59, no site da Fundação Cesgranrio, empresa responsável pelo certame.  Inicialmente, o prazo terminaria nesta quarta-feira (28). A taxa de participação é de R$ 38.
Além da ampliação do prazo, a instituição reabriu o período para que membros de família de baixa renda e inscritos no Cadastro Único do governo federal (CaduÚnico) possam pedir isenção da taxa. A solicitação do benefício pode ser pedida entre 29 de julho e 2 de agosto, no site da banca. O resultado preliminar desta etapa será divulgado em 5 de agosto.
O certame tem como objetivo preencher  4.480 vagas para agente comercial e agente de tecnologia, na denominação de escriturário. São 2.240 postos para contratação imediata e outros 2.240 para formação de cadastro reserva. As chances foram distribuídas entre os 26 Estados do país e o Distrito Federal.
Para o Espírito Santo, a oferta é de 44 vagas para agente comercial. De acordo com o edital, o cargo de agente de tecnologia tem 480 vagas, entretanto apenas para o Distrito Federal.
A função exige apenas o ensino médio e tem remuneração inicial de R$ 3.022,37, além de ajuda alimentação/refeição de R$ 831,16 e cesta alimentação no valor de R$ 654,87, totalizando R$ 4.508,40.
O banco conta ainda com outros benefícios como participação nos lucros ou resultados; vale-transporte; auxílio-creche; auxílio a filho com deficiência; previdência complementar; possibilidade de ascensão profissional; acesso a programas de educação.
A carga horária é de 30 horas semanais. As provas objetivas serão aplicadas no dia 26 de setembro. Os candidatos terão cinco horas para responder 70 questões de múltipla escolha e fazer um texto dissertativo (redação).

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