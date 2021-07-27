CGU vai abrir concurso com 375 vagas e salário de até R$ 19 mil

Controladoria Geral da União (CGU) vai contratar 375 novos servidores Crédito: CGU / Divulgação

A Controladoria Geral da União (CGU) vai abrir concurso público para preencher 375 vagas em cargos de níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 19.197,06. As contratações foram autorizadas nesta terça-feira (27) pelo secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério de Economia, Caio Mario Paes de Andrade.

O órgão de controle interno do governo federal tem seis meses para publicar o edital de abertura do certame, ou seja, até 27 de janeiro de 2022. No entanto, é possível que as regras sejam divulgadas antes deste prazo, por conta da falta de servidores.

Serão 300 vagas para auditor fiscal de finanças, que exige o nível superior. A remuneração inicial é de R$ 19.197,06. As outras 75 oportunidades serão para o cargo de técnico de finanças e controle e o salário é de R$ 7.283,31. A carga horária para as duas funções é de 40 horas semanais.