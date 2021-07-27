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Até janeiro

CGU vai abrir concurso com 375 vagas e salário de até R$ 19 mil

Contratações foram autorizadas nesta terça-feira pelo Ministério da Economia; oportunidades são para cargos de níveis médio e superior

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 14:35

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 jul 2021 às 14:35
Controladoria Geral da União (CGU)
Controladoria Geral da União (CGU) vai contratar 375 novos servidores Crédito: CGU / Divulgação
A Controladoria Geral da União (CGU) vai abrir concurso público para preencher 375 vagas em cargos de níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 19.197,06. As contratações foram autorizadas nesta terça-feira (27) pelo secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério de Economia, Caio Mario Paes de Andrade.
O órgão de controle interno do governo federal tem seis meses para publicar o edital de abertura do certame, ou seja, até 27 de janeiro de 2022. No entanto, é possível que as regras sejam divulgadas antes deste prazo, por conta da falta de servidores.
Serão 300 vagas para auditor fiscal de finanças, que exige o nível superior. A remuneração inicial é de R$ 19.197,06. As outras 75 oportunidades serão para o cargo de técnico de finanças e controle e o salário é de R$ 7.283,31. A carga horária para as duas funções é de 40 horas semanais.
O último concurso CGU ocorreu em 2012, quando foram oferecidas 250 vagas para o cargo de analista de finanças e controle. Na época, o processo seletivo foi realizado pela Escola de Administração Fazendária (Esaf).

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