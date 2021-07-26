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Inscrições para o concurso do Banco do Brasil terminam nesta quarta

Seleção tem como objetivo preencher  4.480 vagas, sendo 44 no Espírito Santo;  remuneração inicial é de R$ 3.022,37, com jornada de 30 horas semanais.

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 12:04

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 jul 2021 às 12:04
Agência do Banco do Brasil na Praça Pio XII, Centro de Vitória
Agência do Banco do Brasil na Praça Pio XII, Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Atualização

28/07/2021 - 3:11
As inscrições terminariam no dia 28 de julho, mas foram prorrogadas até 7 de agosto pelo Banco do Brasil. A matéria foi atualizada. 
As inscrições para o concurso público de escriturário do Banco do Brasil terminariam às 23h59 desta quarta-feira, 28 de julho, no site da Fundação Cesgranrio, organizadora da seleção, mas foram prorrogadas até o dia 7 de agosto. A taxa de participação é de R$ 38. A oferta é de 4.480 vagas, sendo 2.240 imediatas e 2.240 para cadastro de reserva. Há oportunidades para todos os Estados do país e Distrito Federal. Para o Espírito Santo, foram destinados 44 postos, sendo 26 imediatas e 18 para formação de cadastro de reserva.
A seleção é para o cargo de escriturário, com os nomes de relacionamento de agente comercial e agente de tecnologia. Para concorrer, é necessário ter apenas ensino médio. As oportunidades da área de TI, com 480 postos, são exclusivamente para o Distrito Federal. São 240 chances imediatas e outras 240 para cadastro.
A remuneração inicial do cargo é de R$ 3.022,37, com jornada de 30 horas semanais. O banco oferece ainda ajuda alimentação/refeição de R$ 831,16 por mês e, cumulativamente, concede cesta alimentação no valor mensal de R$ 654,87. Os aprovados também receberão participação nos lucros ou resultados; vale-transporte; auxílio-creche; auxílio a filho com deficiência; previdência privada; e possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.
As provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 26 de setembro. No exame objetivo, haverá 75 questões, sendo 25 de conhecimentos básicos e 45 de conhecimentos específicos.

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