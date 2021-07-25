141 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 30 mil

A semana começa com ao menos 141 concursos públicos e processos seletivos abertos em todo o país. As oportunidades são destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade e para cargos efetivos e temporários.
O maior salário é oferecido no certame da Procuradoria-Geral de Alagoas, que é de R$ 30.404 para procuradores. Já as Defensorias Públicas de Roraima e Goiás pagam R$ 28.724 e R$ 27.174 para defensores, respectivamente.
Os interessados em trabalhar no Banco do Brasil devem ficar atentos. Isso porque o prazo para se candidatar às 4.480 vagas oferecidas pela instituição termina nesta quarta-feira (28). Os candidatos precisam ter o ensino médio completo. Do total de oportunidades, 44 foram destinadas ao Espírito Santo. O salário é de R$ 3.022, mais benefícios.
Já o governo do Espírito Santo tem três processos seletivos abertos esta semana, sendo que em dois deles as inscrições terminam nesta segunda-feira (26). É o caso da Secretaria de Turismo, que oferece quatro vagas para cargos de nível superior e salário de R$ 4.599, e do Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases), que vai formar cadastro de reserva para o cargo de agente socioeducativo. A exigência é ter o ensino médio completo e o salário é de R$ 2.762.
As inscrições para a seleção do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) seguem até domingo, 1º de agosto. São 14 vagas e a remuneração chega a R$ 5.416.