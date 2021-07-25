141 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 30 mil

Candidata estuda para fazer concurso em vários Estados do país

O maior salário é oferecido no certame da Procuradoria-Geral de Alagoas, que é de R$ 30.404 para procuradores. Já as Defensorias Públicas de Roraima e Goiás pagam R$ 28.724 e R$ 27.174 para defensores, respectivamente.