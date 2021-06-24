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4.480 vagas no país

Concurso para escriturário do Banco do Brasil tem 44 vagas no ES

Provas serão aplicadas no dia 26 de setembro, em Vitória, Serra e Linhares; para concorrer, é necessário ter apenas ensino médio

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 11:43

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 jun 2021 às 11:43
Banco do Brasil lança dois programas de desligamento para corte de funcionários
Banco do Brasil tem oportunidades para todo o Brasil Crédito: Bela Azoubel/MyPhoto Press/Folhapress

Atualização

28/07/2021 - 3:18
As inscrições terminariam no dia 28 de julho, mas foram prorrogadas até 7 de agosto pelo Banco do Brasil. A matéria foi atualizada.
concurso público do Banco do Brasil terá 44 vagas no Espírito Santo, sendo 26 imediatas e 18 para formação de cadastro de reserva. Ao todo, o certame vai preencher 4.480 vagas em todos os Estados do país e no Distrito Federal.
A seleção é para o cargo de escriturário, com os nomes de relacionamento de agente comercial e agente de tecnologia. Para concorrer, é necessário ter concluído o ensino médio.
A remuneração inicial é de R$ 3.022,37, com jornada de 30 horas semanais. Os funcionários da instituição recebem ainda ajuda alimentação/refeição de R$ 831,16 por mês e cesta alimentação no valor mensal de R$ 654,87. Os aprovados também receberão participação nos lucros ou resultados; vale-transporte; auxílio-creche; auxílio a filho com deficiência; previdência privada; e possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

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Provas do concurso do Banco do Brasil serão aplicadas em 26 de setembro

As oportunidades para o Espírito Santo foram divididas em duas microrregiões, a 17 e a 18. A divisão ficou da seguinte maneira:
  • 17, com provas em Linhares:
  • Vagas: 22, sendo 13 imediatas e 9 para cadastro de reserva
  • Aracruz
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Ecoporanga
  • Ibiraçu
  • Jaguaré
  • João Neiva
  • Linhares
  • Marilândia
  • Montanha
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Rio Bananal
  • São Gabriel da Palha
  • São Mateus
  • Sooretama
  • Vila Valério
  • 18, com provas em Vitória e Serra
  • Vagas: 22, sendo 13 imediatas e 9 para cadastro de reserva
  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Domingos Martins
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Iconha
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São José do Calçado
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória
As inscrições terminariam no dia 28 de julho, no site da Cesgranrio, mas foram prorrogadas até o dia 7 de agosto. A taxa de participação é de R$ 38.
As provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 26 de setembro. No exame objetivo, haverá 75 questões, sendo 25 de conhecimentos básicos e 45 de conhecimentos específicos.

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