Concurso para escriturário do Banco do Brasil tem 44 vagas no ES

Banco do Brasil tem oportunidades para todo o Brasil Crédito: Bela Azoubel/MyPhoto Press/Folhapress

Atualização As inscrições terminariam no dia 28 de julho, mas foram prorrogadas até 7 de agosto pelo Banco do Brasil. A matéria foi atualizada.

A seleção é para o cargo de escriturário, com os nomes de relacionamento de agente comercial e agente de tecnologia. Para concorrer, é necessário ter concluído o ensino médio.

A remuneração inicial é de R$ 3.022,37, com jornada de 30 horas semanais. Os funcionários da instituição recebem ainda ajuda alimentação/refeição de R$ 831,16 por mês e cesta alimentação no valor mensal de R$ 654,87. Os aprovados também receberão participação nos lucros ou resultados; vale-transporte; auxílio-creche; auxílio a filho com deficiência; previdência privada; e possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

As oportunidades para o Espírito Santo foram divididas em duas microrregiões, a 17 e a 18. A divisão ficou da seguinte maneira:

17, com provas em Linhares:

Vagas: 22, sendo 13 imediatas e 9 para cadastro de reserva

22, sendo 13 imediatas e 9 para cadastro de reserva Aracruz

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Colatina

Conceição da Barra

Ecoporanga

Ibiraçu

Jaguaré

João Neiva

Linhares

Marilândia

Montanha

Nova Venécia

Pancas

Pedro Canário

Pinheiros

Rio Bananal

São Gabriel da Palha

São Mateus

Sooretama

Vila Valério

18, com provas em Vitória e Serra

Vagas: 22, sendo 13 imediatas e 9 para cadastro de reserva

22, sendo 13 imediatas e 9 para cadastro de reserva Afonso Cláudio

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Conceição do Castelo

Domingos Martins

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Iconha

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São José do Calçado

São Roque do Canaã

Serra

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Velha

Vitória