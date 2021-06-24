Concurso para escriturário do Banco do Brasil tem 44 vagas no ES

Atualização
28/07/2021 - 3:18
As inscrições terminariam no dia 28 de julho, mas foram prorrogadas até 7 de agosto pelo Banco do Brasil. A matéria foi atualizada.
O concurso público do Banco do Brasil terá 44 vagas no Espírito Santo, sendo 26 imediatas e 18 para formação de cadastro de reserva. Ao todo, o certame vai preencher 4.480 vagas em todos os Estados do país e no Distrito Federal.
A seleção é para o cargo de escriturário, com os nomes de relacionamento de agente comercial e agente de tecnologia. Para concorrer, é necessário ter concluído o ensino médio.
A remuneração inicial é de R$ 3.022,37, com jornada de 30 horas semanais. Os funcionários da instituição recebem ainda ajuda alimentação/refeição de R$ 831,16 por mês e cesta alimentação no valor mensal de R$ 654,87. Os aprovados também receberão participação nos lucros ou resultados; vale-transporte; auxílio-creche; auxílio a filho com deficiência; previdência privada; e possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.
As oportunidades para o Espírito Santo foram divididas em duas microrregiões, a 17 e a 18. A divisão ficou da seguinte maneira:
- 17, com provas em Linhares:
- Vagas: 22, sendo 13 imediatas e 9 para cadastro de reserva
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Ibiraçu
- Jaguaré
- João Neiva
- Linhares
- Marilândia
- Montanha
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Rio Bananal
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Valério
- 18, com provas em Vitória e Serra
- Vagas: 22, sendo 13 imediatas e 9 para cadastro de reserva
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Domingos Martins
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Iconha
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
As inscrições terminariam no dia 28 de julho, no site da Cesgranrio, mas foram prorrogadas até o dia 7 de agosto. A taxa de participação é de R$ 38.
As provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 26 de setembro. No exame objetivo, haverá 75 questões, sendo 25 de conhecimentos básicos e 45 de conhecimentos específicos.