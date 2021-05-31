Inscrições para o concurso da Sefaz do ES começam nesta segunda (31)

As provas objetivas estão previstas para serem aplicadas em 29 de agosto de 2021, em dois horários. Pela manhã, das 8 às 12h, serão aplicadas as provas de conhecimentos específicos, enquanto que a tarde, das 14h30 às 19h, as de conhecimentos básicos e a avaliação discursiva. Os inscritos farão provas em Vitória.