Inscrições para o concurso da Sefaz do ES começam nesta segunda (31)

As inscrições para o concurso público para auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz) começam às 16 horas desta segunda-feira (31). O certame visa a preencher 50 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva com 100 oportunidades. O salário inicial da função é de R$ 12.492,19, para carga horária de 40 horas semanais.
Para participar da seleção, o candidato precisa ter nível superior em qualquer área. O prazo para se inscrever segue até as 16 horas do dia 5 de julho de 2021, no site da FGV. A taxa de participação é de R$ 87 e deve ser paga até as 16 horas do dia 6 de julho.
Terão direito à isenção pessoas com Deficiência (PCD), hipossuficientes, doadores de medula óssea e eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Espírito Santo, que prestaram serviços nas eleições político partidárias. A solicitação pode ser feita entre às 16h desta segunda-feira (31) até as 16 horas de 2 de junho de 2021, no site da inscrição.
As provas objetivas estão previstas para serem aplicadas em 29 de agosto de 2021, em dois horários. Pela manhã, das 8 às 12h, serão aplicadas as provas de conhecimentos específicos, enquanto que a tarde, das 14h30 às 19h, as de conhecimentos básicos e a avaliação discursiva. Os inscritos farão provas em Vitória.
O concurso contará ainda com avaliação de títulos. O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.