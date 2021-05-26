TCU vai abrir concurso público para auditor com salário de R$ 17 mil

Tribunal de Contas da União (TCU) em Brasília Crédito: Alan Marques/Folhapress

O Tribunal de Contas da União (TCU) vai abrir concurso público com 20 vagas para a carreira de auditor federal de controle externo. Para concorrer ao cargo é exigida formação de nível superior em qualquer área. O salário inicial, somando todos os benefícios, é de R$ 17.371,38, para jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O aval para as contratações foi publicado nesta quarta-feira (26) no Diário Oficial da União. Além das oportunidades iniciais, haverá a formação de cadastro de reserva. Os próximos passos são formar a comissão organizadora e escolher a banca que vai executar o certame.

Os aprovados deverão ser lotados em Brasília. O órgão foi autorizado a abrir um processo seletivo em março de 2020, mas o edital não chegou a ser publicado.

O último concurso do TCU para auditores foi realizado em 2015. Na ocasião, a oferta é de 66 vagas, sendo 30 para auditoria de tecnologia da informação em Brasília e as demais para auditoria governamental, para as cidades de Rio Branco (AC), Macapá (AP), Manaus (AM), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Belém (PA) e Boa Vista (RR). A seleção, na época, foi organizada pelo Cebraspe.