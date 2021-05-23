95 concursos e seleções abertos pelo país com salário de R$ 28 mil

A semana começa com pelo menos 95 concursos públicos e processos seletivos abertos em todo o país. As oportunidades estão disponíveis de Norte a Sul do Brasil, com chances em cargos efetivos e temporários e para candidatos de todos os níveis de escolaridade.
No Espírito Santo, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) ampliou de 34 para 40 o número de vagas disponíveis para o concurso de servidores. A instituição tem ainda oportunidades para professores efetivos. Há ainda duas vagas para professor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), no campus de Montanha.
Já nas prefeituras de Viana, São Roque do Canaã, Nova Venécia e Jaguaré e na Câmara de Vila Pavão as contratações são temporárias.
Pelo país, há ainda oportunidades nas Forças Armadas, universidades, corpo de bombeiros, câmaras, secretarias estaduais, conselhos regionais, entre outras. Confira abaixo: