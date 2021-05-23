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Efetivos e temporários

95 concursos e seleções abertos pelo país com salário de R$ 28 mil

Há vagas para órgãos públicos em todo o país. No Espírito Santo, estão abertas inscrições para o concurso da Ufes e para processos seletivos em diversas prefeituras. Veja lista completa

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 19:46

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 mai 2021 às 19:46
Prova de concursos
Candidatos podem se inscrever para fazer provas em qualquer lugar do país Crédito: Freepik
A semana começa com pelo menos 95 concursos públicos e processos seletivos abertos em todo o país. As oportunidades estão disponíveis de Norte a Sul do Brasil, com chances em cargos efetivos e temporários e para candidatos de todos os níveis de escolaridade.
As maiores remunerações são pagas no Tribunal de Justiça de Goiás e na Defensoria Pública da Bahia. Os salários são de R$ 28,8 mil e R$ 22,5 mil, respectivamente. Os certames visam a contratação de juízes e defensores públicos.

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No Espírito Santo, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) ampliou de 34 para 40 o número de vagas disponíveis para o concurso de servidores. A instituição tem ainda oportunidades para professores efetivos. Há ainda duas vagas para professor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), no campus de Montanha.
Já nas prefeituras de Viana, São Roque do Canaã, Nova Venécia e Jaguaré e na Câmara de Vila Pavão as contratações são temporárias.
Pelo país, há ainda oportunidades nas Forças Armadas, universidades, corpo de bombeiros, câmaras, secretarias estaduais, conselhos regionais, entre outras. Confira abaixo:

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